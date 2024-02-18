https://ria.ru/20240218/putin-1928072189.html
Путин рассказал, о чем думал, когда подписывал Минские соглашения
Путин рассказал, о чем думал, когда подписывал Минские соглашения - РИА Новости, 18.02.2024
Путин рассказал, о чем думал, когда подписывал Минские соглашения
Президент России Владимир Путин рассказал в интервью Павлу Зарубину, что думал о том, как уговорить жителей Донбасса пойти на реализацию Минских соглашений. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T13:57
2024-02-18T13:57
2024-02-18T14:00
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
владимир путин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152803/73/1528037384_0:0:2654:1494_1920x0_80_0_0_50c020da5651b3802fa627198a740f4a.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал в интервью Павлу Зарубину, что думал о том, как уговорить жителей Донбасса пойти на реализацию Минских соглашений. "Я тогда еще когда подписывал эти соглашения, я про себя думал: а как же мы уговорим людей, которые на Донбассе живут, пойти на эти соглашения", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, в Telegram-канале которого выложены соответствующие кадры.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926318518.html
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152803/73/1528037384_0:0:2654:1992_1920x0_80_0_0_89790378b796ad427c1ffe353e52dfb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, россия, владимир путин, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин рассказал, о чем думал, когда подписывал Минские соглашения
Путин думал, как уговорить жителей Донбасса пойти на Минские соглашения