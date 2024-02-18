https://ria.ru/20240218/putin-1928072189.html

Путин рассказал, о чем думал, когда подписывал Минские соглашения

Путин рассказал, о чем думал, когда подписывал Минские соглашения - РИА Новости, 18.02.2024

Путин рассказал, о чем думал, когда подписывал Минские соглашения

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью Павлу Зарубину, что думал о том, как уговорить жителей Донбасса пойти на реализацию Минских соглашений. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T13:57

2024-02-18T13:57

2024-02-18T14:00

специальная военная операция на украине

донбасс

россия

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал в интервью Павлу Зарубину, что думал о том, как уговорить жителей Донбасса пойти на реализацию Минских соглашений. "Я тогда еще когда подписывал эти соглашения, я про себя думал: а как же мы уговорим людей, которые на Донбассе живут, пойти на эти соглашения", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, в Telegram-канале которого выложены соответствующие кадры.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926318518.html

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Ольга Фомченкова

донбасс, россия, владимир путин, павел зарубин