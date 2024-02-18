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Путин рассказал, о чем думал, когда подписывал Минские соглашения - РИА Новости, 18.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:57 18.02.2024 (обновлено: 14:00 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/putin-1928072189.html
Путин рассказал, о чем думал, когда подписывал Минские соглашения
Путин рассказал, о чем думал, когда подписывал Минские соглашения - РИА Новости, 18.02.2024
Путин рассказал, о чем думал, когда подписывал Минские соглашения
Президент России Владимир Путин рассказал в интервью Павлу Зарубину, что думал о том, как уговорить жителей Донбасса пойти на реализацию Минских соглашений. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T13:57
2024-02-18T14:00
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал в интервью Павлу Зарубину, что думал о том, как уговорить жителей Донбасса пойти на реализацию Минских соглашений. "Я тогда еще когда подписывал эти соглашения, я про себя думал: а как же мы уговорим людей, которые на Донбассе живут, пойти на эти соглашения", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, в Telegram-канале которого выложены соответствующие кадры.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926318518.html
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донбасс, россия, владимир путин, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин рассказал, о чем думал, когда подписывал Минские соглашения

Путин думал, как уговорить жителей Донбасса пойти на Минские соглашения

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПереговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал в интервью Павлу Зарубину, что думал о том, как уговорить жителей Донбасса пойти на реализацию Минских соглашений.
"Я тогда еще когда подписывал эти соглашения, я про себя думал: а как же мы уговорим людей, которые на Донбассе живут, пойти на эти соглашения", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, в Telegram-канале которого выложены соответствующие кадры.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссияВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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