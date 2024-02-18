https://ria.ru/20240218/putin-1928071400.html
Путин на следующей неделе посетит несколько регионов
Путин на следующей неделе посетит несколько регионов - РИА Новости, 18.02.2024
Путин на следующей неделе посетит несколько регионов
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе совершит несколько региональных поездок и примет участие в ежегодном форуме агентства стратегических инициатив... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T13:49
2024-02-18T13:49
2024-02-18T14:26
владимир путин
россия
общество
павел зарубин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе совершит несколько региональных поездок и примет участие в ежегодном форуме агентства стратегических инициатив "Сильные идеи нового времени", сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин". "Снова несколько региональных поездок в графике президента", - говорится в видео, которое опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин. Как сообщается, названия конкретных городов будут сообщены дополнительно, однако президента могут ждать в Казани, где на неделе будут проходить Международные Игры Будущего. Также глава государства, по данным телепрограммы, будет участвовать в ежегодном форуме агентства стратегических инициатив "Сильные идеи нового времени".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество, павел зарубин
Владимир Путин, Россия, Общество, Павел Зарубин
Путин на следующей неделе посетит несколько регионов
Путин посетит несколько регионов и примет участие в форуме АСИ