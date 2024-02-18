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Путин на следующей неделе посетит несколько регионов - РИА Новости, 18.02.2024
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13:49 18.02.2024 (обновлено: 14:26 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/putin-1928071400.html
Путин на следующей неделе посетит несколько регионов
Путин на следующей неделе посетит несколько регионов - РИА Новости, 18.02.2024
Путин на следующей неделе посетит несколько регионов
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе совершит несколько региональных поездок и примет участие в ежегодном форуме агентства стратегических инициатив... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T13:49
2024-02-18T14:26
владимир путин
россия
общество
павел зарубин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе совершит несколько региональных поездок и примет участие в ежегодном форуме агентства стратегических инициатив "Сильные идеи нового времени", сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин". "Снова несколько региональных поездок в графике президента", - говорится в видео, которое опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин. Как сообщается, названия конкретных городов будут сообщены дополнительно, однако президента могут ждать в Казани, где на неделе будут проходить Международные Игры Будущего. Также глава государства, по данным телепрограммы, будет участвовать в ежегодном форуме агентства стратегических инициатив "Сильные идеи нового времени".
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владимир путин, россия, общество, павел зарубин
Владимир Путин, Россия, Общество, Павел Зарубин
Путин на следующей неделе посетит несколько регионов

Путин посетит несколько регионов и примет участие в форуме АСИ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе совершит несколько региональных поездок и примет участие в ежегодном форуме агентства стратегических инициатив "Сильные идеи нового времени", сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин".
"Снова несколько региональных поездок в графике президента", - говорится в видео, которое опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Как сообщается, названия конкретных городов будут сообщены дополнительно, однако президента могут ждать в Казани, где на неделе будут проходить Международные Игры Будущего.
Также глава государства, по данным телепрограммы, будет участвовать в ежегодном форуме агентства стратегических инициатив "Сильные идеи нового времени".
 
Владимир ПутинРоссияОбществоПавел Зарубин
 
 
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