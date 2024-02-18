https://ria.ru/20240218/proverka-1928025770.html

Прокуратура Кузбасса начала проверку из-за пожара в Кемерово

Прокуратура Кузбасса начала проверку из-за пожара в Кемерово - РИА Новости, 18.02.2024

Прокуратура Кузбасса начала проверку из-за пожара в Кемерово

Прокуратура Кемеровской области начала проверку в связи с пожаром в помещениях агрохимического завода в Кемерове, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T07:01

2024-02-18T07:01

2024-02-18T09:49

происшествия

кемерово

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928038926_49:0:1631:890_1920x0_80_0_0_b7b800ef4931396cbf53e748c941e2a3.png

КЕМЕРОВО, 18 фев – РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области начала проверку в связи с пожаром в помещениях агрохимического завода в Кемерове, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Сообщалось, что пожар начался в субботу. По предварительным данным, никто не пострадал, люди покинули помещение самостоятельно. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой здания, внутри которого находились легковоспламеняющиеся жидкости. В пресс-службе МЧС ранее сообщили, что пожар локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. "Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса организовала проверку в связи с пожаром в складских помещениях, расположенных на ул. Шатурской в Кемерове. Предварительно установлено, что в ночь с 17 на 18 февраля в г. Кемерово произошел пожар в складских помещениях агрохимического завода, расположенного на ул. Шатурской. По данному факту прокуратурой области незамедлительно организована проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности", – сообщает ведомство. Подчеркивается, что установление всех обстоятельств и причин происшествия находится на контроле прокуратуры области.

https://ria.ru/20240218/pozhar-1928025440.html

https://ria.ru/20240217/pozhar-1927910305.html

кемерово

кемеровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемерово, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия