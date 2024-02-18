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Прокуратура Кузбасса начала проверку из-за пожара в Кемерово - РИА Новости, 18.02.2024
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07:01 18.02.2024 (обновлено: 09:49 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/proverka-1928025770.html
Прокуратура Кузбасса начала проверку из-за пожара в Кемерово
Прокуратура Кузбасса начала проверку из-за пожара в Кемерово - РИА Новости, 18.02.2024
Прокуратура Кузбасса начала проверку из-за пожара в Кемерово
Прокуратура Кемеровской области начала проверку в связи с пожаром в помещениях агрохимического завода в Кемерове, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T07:01
2024-02-18T09:49
происшествия
кемерово
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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КЕМЕРОВО, 18 фев – РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области начала проверку в связи с пожаром в помещениях агрохимического завода в Кемерове, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Сообщалось, что пожар начался в субботу. По предварительным данным, никто не пострадал, люди покинули помещение самостоятельно. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой здания, внутри которого находились легковоспламеняющиеся жидкости. В пресс-службе МЧС ранее сообщили, что пожар локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. "Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса организовала проверку в связи с пожаром в складских помещениях, расположенных на ул. Шатурской в Кемерове. Предварительно установлено, что в ночь с 17 на 18 февраля в г. Кемерово произошел пожар в складских помещениях агрохимического завода, расположенного на ул. Шатурской. По данному факту прокуратурой области незамедлительно организована проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности", – сообщает ведомство. Подчеркивается, что установление всех обстоятельств и причин происшествия находится на контроле прокуратуры области.
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происшествия, кемерово, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Кемерово, Кемеровская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Прокуратура Кузбасса начала проверку из-за пожара в Кемерово

Прокуратура Кузбасса начала проверку из-за пожара на агрохимзаводе в Кемерово

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в складских помещениях в Кемерово. 17 февраля 2024
Ликвидация пожара в складских помещениях в Кемерово. 17 февраля 2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в складских помещениях в Кемерово. 17 февраля 2024
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КЕМЕРОВО, 18 фев – РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области начала проверку в связи с пожаром в помещениях агрохимического завода в Кемерове, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Сообщалось, что пожар начался в субботу. По предварительным данным, никто не пострадал, люди покинули помещение самостоятельно. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой здания, внутри которого находились легковоспламеняющиеся жидкости. В пресс-службе МЧС ранее сообщили, что пожар локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
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"Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса организовала проверку в связи с пожаром в складских помещениях, расположенных на ул. Шатурской в Кемерове. Предварительно установлено, что в ночь с 17 на 18 февраля в г. Кемерово произошел пожар в складских помещениях агрохимического завода, расположенного на ул. Шатурской. По данному факту прокуратурой области незамедлительно организована проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности", – сообщает ведомство.
Подчеркивается, что установление всех обстоятельств и причин происшествия находится на контроле прокуратуры области.
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ПроисшествияКемеровоКемеровская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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