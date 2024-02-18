https://ria.ru/20240218/ponozhovschina-1928099473.html

На Урале возбудили уголовное дело после поножовщины в ночном клубе

На Урале возбудили уголовное дело после поножовщины в ночном клубе - РИА Новости, 18.02.2024

На Урале возбудили уголовное дело после поножовщины в ночном клубе

Уголовное дело возбуждено после поножовщины в ночном клубе в Красноуральске в Свердловской области, один из пострадавших находится в реанимации в состоянии... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T17:11

2024-02-18T17:11

2024-02-18T17:28

красноуральск

пермский край

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после поножовщины в ночном клубе в Красноуральске в Свердловской области, один из пострадавших находится в реанимации в состоянии комы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Ранее в Telegram-канале "Злой Екатеринбург" появилась информация о том, что в ночь на 17 февраля в красноуральском ночном клубе "Мерлион" у одного из отдыхающих произошел конфликт с тремя мужчинами, в результате которого он напал на них с ножом. "По данному факту следственным подразделением полиции Красноуральска возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту з части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия). Бытовой инцидент произошел на почве личной неприязни. Молодые люди стали оскорблять друг друга. Житель Пермского края сначала покинул эпицентр событий, а вскоре вернулся, вооружившись ножом", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что нападавший приехал на Урал на заработки из Пермского края, после произошедшего он доставлен в больницу Нижнего Тагила. Также пострадал местный житель 1993 года рождения: с колото-резаной раной шеи и другими травмами в состоянии комы он госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.

https://ria.ru/20240217/pokushenie-1927929555.html

https://ria.ru/20240216/napadenie-1927836590.html

красноуральск

пермский край

свердловская область

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красноуральск, пермский край, свердловская область, происшествия