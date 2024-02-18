https://ria.ru/20240218/pogoda-1928090521.html

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 18.02.2024

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Температура воздуха в Москве в первой половине недели опустится до минус 8 градусов, а в четверг и пятницу ожидается оттепель, потеплеет до плюс 3 градусов,... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T15:53

2024-02-18T15:53

2024-02-18T15:53

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в первой половине недели опустится до минус 8 градусов, а в четверг и пятницу ожидается оттепель, потеплеет до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В понедельник инициативу в атмосфере Центральной России перехватит антициклон, благодаря чему распогодится, но подморозит. Под утро температура воздуха в столице понизится до минус 5-10, днем минус 2-7", - рассказал Тишковец. По его словам, вторник на фоне повышенного атмосферного давления будет бесснежным, но еще более холодным. Понижение температура будет только до положенной климатической нормы. В ночные часы она опустится до минус 9-14 градусов, а после полудня составит минус 3-8 градусов. "В среду, с приближением передней части атлантического циклона, в светлое время суток пойдет небольшой снег, и холод начнет отступать: минимальная температура в сумерках составит минус 6-11, в разгар дня потеплеет до 0 - минус 5", - уточнил Тишковец. Специалист добавил, что в четверг и пятницу наступит сырая, оттепельная и слякотная погода. Температура будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. Местами ожидаются небольшие осадки в смешанной фазе, гололедица.

https://ria.ru/20240216/zima-1927701235.html

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общество, москва, евгений тишковец, погода