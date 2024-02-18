https://ria.ru/20240218/pogoda-1928089038.html

Москвичам посоветовали не ждать раннюю весну

Москвичам посоветовали не ждать раннюю весну - РИА Новости, 18.02.2024

Москвичам посоветовали не ждать раннюю весну

Последние дни февраля в Москве вряд ли будут морозными, ранняя и своевременная весна в 2024 году маловероятна, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T15:42

2024-02-18T15:42

2024-02-18T15:42

общество

москва

евгений тишковец

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Последние дни февраля в Москве вряд ли будут морозными, ранняя и своевременная весна в 2024 году маловероятна, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Финал зимы уже вряд ли будет морозным, поэтому февраль передаст относительно теплую эстафету грядущей календарной весне. Тем не менее, по климату март в России – это 4 месяц метеорологической зимы, и предварительные долгосрочные прогнозы указывают, как минимум, на сохранение подобного холодного статуса", - рассказал синоптик. Он уточнил, что в марте-апреле в столице ожидается несколько волн существенных арктических вторжений. "Они раз за разом будут сводить на нет попытки весны победным маршем идти по Русской равнине. Ранняя и своевременная весна в этом году - маловероятна", - добавил специалист.

https://ria.ru/20240217/vesna-1927927846.html

https://ria.ru/20240218/moskva-1928046533.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, погода, центр "фобос"