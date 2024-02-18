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Москвичей предупредили о гололедице - РИА Новости, 18.02.2024
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05:43 18.02.2024 (обновлено: 05:44 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/pogoda-1928023508.html
Москвичей предупредили о гололедице
Москвичей предупредили о гололедице - РИА Новости, 18.02.2024
Москвичей предупредили о гололедице
Небольшие осадки, сильный ветер, гололедица и до +1 градуса ожидаются в Москве в воскресенье, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T05:43
2024-02-18T05:44
общество
москва
снегопад в москве
гидрометцентр
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Небольшие осадки, сильный ветер, гололедица и до +1 градуса ожидаются в Москве в воскресенье, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра. "Облачно с прояснениями. Небольшие осадки, по области местами умеренные. Гололедица. Температура воздуха от минус 1 до плюс 1 градуса", - говорится в сообщении. В Москве и области объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 15 метров в секунду, мокрого снега и метели.
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общество, москва, снегопад в москве, гидрометцентр
Общество, Москва, Снегопад в Москве, Гидрометцентр
Москвичей предупредили о гололедице

Гидрометцентр: в Москве в воскресенье ожидаются сильный ветер и метель

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЖенщина идет по улице Крупской в Москве
Женщина идет по улице Крупской в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Женщина идет по улице Крупской в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Небольшие осадки, сильный ветер, гололедица и до +1 градуса ожидаются в Москве в воскресенье, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
"Облачно с прояснениями. Небольшие осадки, по области местами умеренные. Гололедица. Температура воздуха от минус 1 до плюс 1 градуса", - говорится в сообщении.
Снегопад - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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16 февраля, 03:03
В Москве и области объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 15 метров в секунду, мокрого снега и метели.
 
ОбществоМоскваСнегопад в МосквеГидрометцентр
 
 
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