https://ria.ru/20240218/pogoda-1928023508.html

Москвичей предупредили о гололедице

Москвичей предупредили о гололедице - РИА Новости, 18.02.2024

Москвичей предупредили о гололедице

Небольшие осадки, сильный ветер, гололедица и до +1 градуса ожидаются в Москве в воскресенье, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T05:43

2024-02-18T05:43

2024-02-18T05:44

общество

москва

снегопад в москве

гидрометцентр

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Небольшие осадки, сильный ветер, гололедица и до +1 градуса ожидаются в Москве в воскресенье, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра. "Облачно с прояснениями. Небольшие осадки, по области местами умеренные. Гололедица. Температура воздуха от минус 1 до плюс 1 градуса", - говорится в сообщении. В Москве и области объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 15 метров в секунду, мокрого снега и метели.

https://ria.ru/20240216/zima-1927701235.html

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