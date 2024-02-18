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Депутат Рады выступил за возвращение Украине ядерного оружия
Депутат Рады выступил за возвращение Украине ядерного оружия - РИА Новости, 18.02.2024
Депутат Рады выступил за возвращение Украине ядерного оружия
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что поддерживает возвращение Украине ядерного оружия, отметив, что это "единственная опция для... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T22:32
2024-02-18T22:32
2024-02-18T22:32
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что поддерживает возвращение Украине ядерного оружия, отметив, что это "единственная опция для выживания" в Telegram-канале. "Я поддерживаю возвращение ядерного оружия Украине. И считаю, что это наша единственная опция для выживания. Если НАТО не хочет принимать нас в альянс, значит, надо делать ракеты. Нам не надо тысяча. Нам надо 20. Будут санкции? Потерпим. Другого выхода нет", — написал Гончаренко.Ранее представители Киева неоднократно высказывали сожаление, что у Украины нет ядерного оружия, звучали также предложения сделать "грязную бомбу". Владимир Зеленский, выступая в сентябре 2023 года на Генассамблее ООН, заявил, что Украина отказалась от своего третьего в мире ядерного арсенала и добавил, что у России нет права обладать ядерным оружием. В феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский также заявил, что Киев может признать недействительным Будапештский меморандум 1994 года, который предусматривает безъядерный статус Украины. Ранее в РФ заявляли, что устойчивое урегулирование украинского конфликта возможно только в случае, если Киев прекратит боевые действия и террористические атаки, а западные страны - накачку Украины вооружениями. В МИД РФ отмечали, что "должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус". В Москве выражали серьезную озабоченность заявлениями Киева о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины, что означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму ДНЯО.
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Депутат Рады выступил за возвращение Украине ядерного оружия
Депутат Рады Гончаренко выступил за возвращение Украине ядерного оружия
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что поддерживает возвращение Украине ядерного оружия, отметив, что это "единственная опция для выживания" в Telegram-канале
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"Я поддерживаю возвращение ядерного оружия Украине. И считаю, что это наша единственная опция для выживания. Если НАТО не хочет принимать нас в альянс, значит, надо делать ракеты. Нам не надо тысяча. Нам надо 20. Будут санкции? Потерпим. Другого выхода нет", — написал Гончаренко.
Ранее представители Киева неоднократно высказывали сожаление, что у Украины нет ядерного оружия, звучали также предложения сделать "грязную бомбу". Владимир Зеленский, выступая в сентябре 2023 года на Генассамблее ООН, заявил, что Украина отказалась от своего третьего в мире ядерного арсенала и добавил, что у России нет права обладать ядерным оружием. В феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский также заявил, что Киев может признать недействительным Будапештский меморандум 1994 года, который предусматривает безъядерный статус Украины.
Ранее в РФ заявляли, что устойчивое урегулирование украинского конфликта возможно только в случае, если Киев прекратит боевые действия и террористические атаки, а западные страны - накачку Украины вооружениями. В МИД РФ отмечали, что "должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус". В Москве выражали серьезную озабоченность заявлениями Киева о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины, что означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму ДНЯО.
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