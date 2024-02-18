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Эстония призвала ЕС выпустить облигации для развития ВПК и помощи ВСУ - РИА Новости, 18.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:01 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/obligatsii-1928123048.html
Эстония призвала ЕС выпустить облигации для развития ВПК и помощи ВСУ
Эстония призвала ЕС выпустить облигации для развития ВПК и помощи ВСУ - РИА Новости, 18.02.2024
Эстония призвала ЕС выпустить облигации для развития ВПК и помощи ВСУ
Европейский союз должен разработать план по выпуску еврооблигаций на сумму 100 миллиардов евро, чтобы стимулировать развитие оборонной промышленности и "сделать РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T21:01
2024-02-18T21:01
специальная военная операция на украине
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эстония
кайя каллас
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Европейский союз должен разработать план по выпуску еврооблигаций на сумму 100 миллиардов евро, чтобы стимулировать развитие оборонной промышленности и "сделать больше" для поставки оружия Украине, заявила премьер Эстонии Каи Каллас агентству Bloomberg. Премьер заявила в интервью агентству на полях Мюнхенской конференции по безопасности, что следующий состав Европейской комиссии, который выберут в июне, должен применить такой же "единый подход к безопасности", как и нынешний состав Еврокомиссии, когда она боролась с пандемией COVID-19. "Мы находимся в ситуации, когда нам нужно больше инвестировать и изучить, что мы можем сделать вместе, потому что облигации, которые будут выпускаться странами по отдельности, слишком малы для масштабирования. Европейские облигации могут иметь гораздо большее влияние", - отметила Каллас. Премьер подчеркнула, что не теряет оптимизм по поводу того, что США примут пакет помощи Украине. По мнению Каллас, ЕС должен предпринять "более срочные шаги", чтобы помочь Украине, одновременно сосредоточив внимание на развитии промышленности стран Евросоюза и обеспечении долгосрочных контрактов на поставку, в том числе за счет поиска оружия по всему миру для покупки и отправки в Киев. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что западные страны разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга. Первого февраля лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240218/postavki-1928115617.html
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украина, россия, эстония, кайя каллас, евросоюз, нато, еврокомиссия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Эстония, Кайя Каллас, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия, В мире
Эстония призвала ЕС выпустить облигации для развития ВПК и помощи ВСУ

Премьер Эстонии призвала ЕС выпустить облигации для развития ВПК и помощи ВСУ

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Европейский союз должен разработать план по выпуску еврооблигаций на сумму 100 миллиардов евро, чтобы стимулировать развитие оборонной промышленности и "сделать больше" для поставки оружия Украине, заявила премьер Эстонии Каи Каллас агентству Bloomberg.
Премьер заявила в интервью агентству на полях Мюнхенской конференции по безопасности, что следующий состав Европейской комиссии, который выберут в июне, должен применить такой же "единый подход к безопасности", как и нынешний состав Еврокомиссии, когда она боролась с пандемией COVID-19.
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"Мы находимся в ситуации, когда нам нужно больше инвестировать и изучить, что мы можем сделать вместе, потому что облигации, которые будут выпускаться странами по отдельности, слишком малы для масштабирования. Европейские облигации могут иметь гораздо большее влияние", - отметила Каллас.
Премьер подчеркнула, что не теряет оптимизм по поводу того, что США примут пакет помощи Украине. По мнению Каллас, ЕС должен предпринять "более срочные шаги", чтобы помочь Украине, одновременно сосредоточив внимание на развитии промышленности стран Евросоюза и обеспечении долгосрочных контрактов на поставку, в том числе за счет поиска оружия по всему миру для покупки и отправки в Киев.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что западные страны разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга.
Первого февраля лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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