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В Боготе отреагировали на гибель колумбийских наемников на Украине - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/naemniki-1928044741.html
В Боготе отреагировали на гибель колумбийских наемников на Украине
В Боготе отреагировали на гибель колумбийских наемников на Украине - РИА Новости, 18.02.2024
В Боготе отреагировали на гибель колумбийских наемников на Украине
Наемники из Колумбии, пострадавшие или погибшие в ходе конфликта на Украине, приняли личное решение вступить в ряды ВСУ, колумбийские власти не поощряют их и не РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T10:33
2024-02-18T10:33
специальная военная операция на украине
в мире
колумбия
украина
богота
густаво петро
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Наемники из Колумбии, пострадавшие или погибшие в ходе конфликта на Украине, приняли личное решение вступить в ряды ВСУ, колумбийские власти не поощряют их и не заключали соответствующих соглашений с украинскими властями, следует из заявления колумбийского МИД в соцсети X. "Министерство иностранных дел Колумбии считает необходимым разъяснить ситуацию в отношении колумбийских граждан, ставших жертвами войны на Украине, их присутствие там обусловлено личными решениями, и не существует никаких двусторонних соглашений, которые делают это возможным... Правительство Колумбии не поощряет и не содействует такого рода деятельности", - говорится в заявлении МИД Колумбии.Накануне президент Колумбии Густаво Петро заявил, что страна готова помогать Украине, но не оружием, а помощью в разминировании и налаживании мирного диалога. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что сотни наемников из Колумбии вступают в украинские войска на фоне истощения рядов ВСУ. Отмечалось, что ими движет исключительно желание заработать. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20240214/naemniki-1927224183.html
https://ria.ru/20240209/naemniki-1926293334.html
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в мире, колумбия, украина, богота, густаво петро, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Колумбия, Украина, Богота, Густаво Петро, Вооруженные силы Украины
В Боготе отреагировали на гибель колумбийских наемников на Украине

МИД Колумбии: власти не поощряют жителей страны, вступающих наемниками в ВСУ

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники на военном полигоне
Иностранные наемники на военном полигоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники на военном полигоне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Наемники из Колумбии, пострадавшие или погибшие в ходе конфликта на Украине, приняли личное решение вступить в ряды ВСУ, колумбийские власти не поощряют их и не заключали соответствующих соглашений с украинскими властями, следует из заявления колумбийского МИД в соцсети X.
"Министерство иностранных дел Колумбии считает необходимым разъяснить ситуацию в отношении колумбийских граждан, ставших жертвами войны на Украине, их присутствие там обусловлено личными решениями, и не существует никаких двусторонних соглашений, которые делают это возможным... Правительство Колумбии не поощряет и не содействует такого рода деятельности", - говорится в заявлении МИД Колумбии.
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Накануне президент Колумбии Густаво Петро заявил, что страна готова помогать Украине, но не оружием, а помощью в разминировании и налаживании мирного диалога.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что сотни наемников из Колумбии вступают в украинские войска на фоне истощения рядов ВСУ. Отмечалось, что ими движет исключительно желание заработать.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКолумбияУкраинаБоготаГуставо ПетроВооруженные силы Украины
 
 
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