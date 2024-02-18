https://ria.ru/20240218/naemniki-1928044741.html

В Боготе отреагировали на гибель колумбийских наемников на Украине

В Боготе отреагировали на гибель колумбийских наемников на Украине - РИА Новости, 18.02.2024

В Боготе отреагировали на гибель колумбийских наемников на Украине

Наемники из Колумбии, пострадавшие или погибшие в ходе конфликта на Украине, приняли личное решение вступить в ряды ВСУ, колумбийские власти не поощряют их и не РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T10:33

2024-02-18T10:33

2024-02-18T10:33

специальная военная операция на украине

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колумбия

украина

богота

густаво петро

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Наемники из Колумбии, пострадавшие или погибшие в ходе конфликта на Украине, приняли личное решение вступить в ряды ВСУ, колумбийские власти не поощряют их и не заключали соответствующих соглашений с украинскими властями, следует из заявления колумбийского МИД в соцсети X. "Министерство иностранных дел Колумбии считает необходимым разъяснить ситуацию в отношении колумбийских граждан, ставших жертвами войны на Украине, их присутствие там обусловлено личными решениями, и не существует никаких двусторонних соглашений, которые делают это возможным... Правительство Колумбии не поощряет и не содействует такого рода деятельности", - говорится в заявлении МИД Колумбии.Накануне президент Колумбии Густаво Петро заявил, что страна готова помогать Украине, но не оружием, а помощью в разминировании и налаживании мирного диалога. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что сотни наемников из Колумбии вступают в украинские войска на фоне истощения рядов ВСУ. Отмечалось, что ими движет исключительно желание заработать. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20240214/naemniki-1927224183.html

https://ria.ru/20240209/naemniki-1926293334.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, колумбия, украина, богота, густаво петро, вооруженные силы украины