https://ria.ru/20240218/moshennichestvo-1928084069.html

Педагогам при повышении квалификации рассказывают про мошенничество в Сети

Педагогам при повышении квалификации рассказывают про мошенничество в Сети - РИА Новости, 18.02.2024

Педагогам при повышении квалификации рассказывают про мошенничество в Сети

Минпросвещения России в рамках курсов повышения квалификации для педагогов для преподавания финансовой грамотности в школах уделяет особое внимание темам... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T15:14

2024-02-18T15:14

2024-02-18T15:14

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Минпросвещения России в рамках курсов повышения квалификации для педагогов для преподавания финансовой грамотности в школах уделяет особое внимание темам мошенничества в интернет-сфере и использования ИТ-технологий, сообщила замминистра просвещения России Татьяна Васильева. "Последнее время мы обращаем огромное внимание всему, что связано с мошенничеством в интернет-сфере, с использованием IT в рамках финансовой грамотности и финансовой безопасности, как общих, так и тематических", - сказала Васильева в рамках Панельной сессии "Стратегия повышения финансовой грамотности и финансовой культуры до 2030 года и система общего образования" на выставке-форуме "Россия". Российские школьники с 1 сентября 2023 года начали изучать основы противодействия коррупции в рамках таких предметов, как обществознание, история и литература.

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выставка-форум "россия", россия