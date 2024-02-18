Педагогам при повышении квалификации рассказывают про мошенничество в Сети

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Минпросвещения России в рамках курсов повышения квалификации для педагогов для преподавания финансовой грамотности в школах уделяет особое внимание темам мошенничества в интернет-сфере и использования ИТ-технологий, сообщила замминистра просвещения России Татьяна Васильева. "Последнее время мы обращаем огромное внимание всему, что связано с мошенничеством в интернет-сфере, с использованием IT в рамках финансовой грамотности и финансовой безопасности, как общих, так и тематических", - сказала Васильева в рамках Панельной сессии "Стратегия повышения финансовой грамотности и финансовой культуры до 2030 года и система общего образования" на выставке-форуме "Россия". Российские школьники с 1 сентября 2023 года начали изучать основы противодействия коррупции в рамках таких предметов, как обществознание, история и литература.
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Минпросвещения России в рамках курсов повышения квалификации для педагогов для преподавания финансовой грамотности в школах уделяет особое внимание темам мошенничества в интернет-сфере и использования ИТ-технологий, сообщила замминистра просвещения России Татьяна Васильева.
"Последнее время мы обращаем огромное внимание всему, что связано с мошенничеством в интернет-сфере, с использованием IT в рамках финансовой грамотности и финансовой безопасности, как общих, так и тематических", - сказала Васильева в рамках Панельной сессии "Стратегия повышения финансовой грамотности и финансовой культуры до 2030 года и система общего образования" на выставке-форуме "Россия".
Российские школьники с 1 сентября 2023 года начали изучать основы противодействия коррупции в рамках таких предметов, как обществознание, история и литература.
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