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Оппозиция в Молдавии призвала жителей объединиться для устранения власти - РИА Новости, 18.02.2024
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15:37 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/moldavia-1928088291.html
Оппозиция в Молдавии призвала жителей объединиться для устранения власти
Оппозиция в Молдавии призвала жителей объединиться для устранения власти - РИА Новости, 18.02.2024
Оппозиция в Молдавии призвала жителей объединиться для устранения власти
Один из лидеров оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Александр Суходольский считает, что для устранения действующей в республике власти должны... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T15:37
2024-02-18T15:37
молдавия
в мире
игорь додон
майя санду
возрождение
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КИШИНЕВ, 18 фев – РИА Новости. Один из лидеров оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Александр Суходольский считает, что для устранения действующей в республике власти должны объединиться не политики, а жители республики посредством участия в выборах. Глава Соцпартии Игорь Додон в конце декабря заявил, что несколько оппозиционных сил ведут переговоры о возможности объединения ради выдвижения единого кандидата на президентских выборах. Его слова подтвердили лидеры нескольких оппозиционных политсил. Ожидается, что выборы главы республики пройдут осенью этого года. "Объединиться должны не политики, а народ Молдовы. В каждом своем выступлении я стараюсь подчеркнуть именно этот нарратив, обращаясь к жителям страны с призывом, чтобы они трезво оценили все происходящее и осознали, что главной целью для всех нас должно стать устранение действующей власти посредством участия в выборах", - написал в своем Telegram-канале Суходольский. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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молдавия, в мире, игорь додон, майя санду, возрождение
Молдавия, В мире, Игорь Додон, Майя Санду, Возрождение
Оппозиция в Молдавии призвала жителей объединиться для устранения власти

Партии "Возрождение" призвала молдаван объединиться для устранения власти

© AP Photo / Aurel ObrejaЛюди во время акции протеста в Кишиневе
Люди во время акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Aurel Obreja
Люди во время акции протеста в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 фев – РИА Новости. Один из лидеров оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Александр Суходольский считает, что для устранения действующей в республике власти должны объединиться не политики, а жители республики посредством участия в выборах.
Глава Соцпартии Игорь Додон в конце декабря заявил, что несколько оппозиционных сил ведут переговоры о возможности объединения ради выдвижения единого кандидата на президентских выборах. Его слова подтвердили лидеры нескольких оппозиционных политсил. Ожидается, что выборы главы республики пройдут осенью этого года.
"Объединиться должны не политики, а народ Молдовы. В каждом своем выступлении я стараюсь подчеркнуть именно этот нарратив, обращаясь к жителям страны с призывом, чтобы они трезво оценили все происходящее и осознали, что главной целью для всех нас должно стать устранение действующей власти посредством участия в выборах", - написал в своем Telegram-канале Суходольский.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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