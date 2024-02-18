https://ria.ru/20240218/moldavia-1928088291.html

Оппозиция в Молдавии призвала жителей объединиться для устранения власти

Оппозиция в Молдавии призвала жителей объединиться для устранения власти - РИА Новости, 18.02.2024

Оппозиция в Молдавии призвала жителей объединиться для устранения власти

Один из лидеров оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Александр Суходольский считает, что для устранения действующей в республике власти должны... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T15:37

2024-02-18T15:37

2024-02-18T15:37

молдавия

в мире

игорь додон

майя санду

возрождение

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КИШИНЕВ, 18 фев – РИА Новости. Один из лидеров оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Александр Суходольский считает, что для устранения действующей в республике власти должны объединиться не политики, а жители республики посредством участия в выборах. Глава Соцпартии Игорь Додон в конце декабря заявил, что несколько оппозиционных сил ведут переговоры о возможности объединения ради выдвижения единого кандидата на президентских выборах. Его слова подтвердили лидеры нескольких оппозиционных политсил. Ожидается, что выборы главы республики пройдут осенью этого года. "Объединиться должны не политики, а народ Молдовы. В каждом своем выступлении я стараюсь подчеркнуть именно этот нарратив, обращаясь к жителям страны с призывом, чтобы они трезво оценили все происходящее и осознали, что главной целью для всех нас должно стать устранение действующей власти посредством участия в выборах", - написал в своем Telegram-канале Суходольский. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

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молдавия, в мире, игорь додон, майя санду, возрождение