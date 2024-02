https://ria.ru/20240218/miting-1928127892.html

В Праге прошел митинг в поддержку Палестины

В Праге прошел митинг в поддержку Палестины - РИА Новости, 18.02.2024

В Праге прошел митинг в поддержку Палестины

Митинг в поддержку Палестины состоялся в воскресенье на площади Мира в центре Праги, по данным полиции, в нем приняли участие около 1200 человек, сообщило... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T22:18

2024-02-18T22:18

2024-02-18T22:18

в мире

палестина

мир

прага

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904247725_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b6ecf3ea3d96ab090c8adc6833d54f2e.jpg

ПРАГА, 18 фев – РИА Новости. Митинг в поддержку Палестины состоялся в воскресенье на площади Мира в центре Праги, по данным полиции, в нем приняли участие около 1200 человек, сообщило новостное издание Idnes. "Пришедшие поддержать Палестину демонстранты принесли с собой десятки палестинских флагов и множество транспарантов с надписями "Никакая оккупация не бывает мирной", "Равнодушие – это убийство", "Свободу Палестине", "From the River to the Sea Palestine will be free" ("От реки до моря Палестина будет свободной")", - говорится в сообщении. По данным издания, последний из лозунгов ранее, в соответствии с решением МВД, стал причиной запрета одной из пропалестинских акций властями Праги. Мэрия города тогда в качестве довода написала на своем сайте, что данный лозунг призывает к уничтожению Израиля. Организаторы отмененной акции обратились в горсуд Праги, который в декабре минувшего года принял решение в их пользу. По мнению судей, данный лозунг может иметь несколько интерпретаций. В числе других ораторов на митинге в воскресенье выступили подписанты обращения к чешскому правительству с призывом отказаться от односторонней, по их мнению, поддержки Израиля, в частности, экс-омбудсман Анна Шабатова, известные священники и общественные активисты Томаш Галик и Вацлав Малы. Они, кроме прочего, указали на то, что в среде чешской общественности отсутствует дискуссия о том, что происходит на Ближнем Востоке. После митинга на площади Мира его участники прошли по центральным улицам Праги до Вацлавской площади, скандируя пропалестинские лозунги. Шествие сопровождали несколько десятков полицейских, при этом движение автотранспорта служители порядка отклоняли на параллельные улицы. В целом вся акция, по данным пресс-службы полиции, обошлась без каких-либо инцидентов.

https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html

https://ria.ru/20240108/protest-1920184673.html

палестина

мир

прага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, мир, прага, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году