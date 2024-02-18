В Праге прошел митинг в поддержку Палестины
В Праге около 1200 человек приняли участие в митинге в поддержку Палестины
© AP Photo / Khalil HamraУчастники акции протеста в поддержку Палестины
© AP Photo / Khalil Hamra
Участники акции протеста в поддержку Палестины. Архивное фото
ПРАГА, 18 фев – РИА Новости. Митинг в поддержку Палестины состоялся в воскресенье на площади Мира в центре Праги, по данным полиции, в нем приняли участие около 1200 человек, сообщило новостное издание Idnes.
"Пришедшие поддержать Палестину демонстранты принесли с собой десятки палестинских флагов и множество транспарантов с надписями "Никакая оккупация не бывает мирной", "Равнодушие – это убийство", "Свободу Палестине", "From the River to the Sea Palestine will be free" ("От реки до моря Палестина будет свободной")", - говорится в сообщении.
По данным издания, последний из лозунгов ранее, в соответствии с решением МВД, стал причиной запрета одной из пропалестинских акций властями Праги. Мэрия города тогда в качестве довода написала на своем сайте, что данный лозунг призывает к уничтожению Израиля. Организаторы отмененной акции обратились в горсуд Праги, который в декабре минувшего года принял решение в их пользу. По мнению судей, данный лозунг может иметь несколько интерпретаций.
В числе других ораторов на митинге в воскресенье выступили подписанты обращения к чешскому правительству с призывом отказаться от односторонней, по их мнению, поддержки Израиля, в частности, экс-омбудсман Анна Шабатова, известные священники и общественные активисты Томаш Галик и Вацлав Малы. Они, кроме прочего, указали на то, что в среде чешской общественности отсутствует дискуссия о том, что происходит на Ближнем Востоке.
После митинга на площади Мира его участники прошли по центральным улицам Праги до Вацлавской площади, скандируя пропалестинские лозунги. Шествие сопровождали несколько десятков полицейских, при этом движение автотранспорта служители порядка отклоняли на параллельные улицы. В целом вся акция, по данным пресс-службы полиции, обошлась без каких-либо инцидентов.