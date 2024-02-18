https://ria.ru/20240218/konflikt-1928108206.html

Кандидат в президенты США предостерегла от возможного конфликта с Россией

Кандидат в президенты США предостерегла от возможного конфликта с Россией - РИА Новости, 18.02.2024

Кандидат в президенты США предостерегла от возможного конфликта с Россией

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывшая постпред при ООН Никки Хейли заявила о возможном конфликте Штатов и НАТО с Россией после поражения... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T18:53

2024-02-18T18:53

2024-02-18T18:54

в мире

украина

россия

сша

сергей лавров

никки хейли

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

нато

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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывшая постпред при ООН Никки Хейли заявила о возможном конфликте Штатов и НАТО с Россией после поражения Украины, увязав это с якобы имеющимися планами РФ в отношении Польши и прибалтийских стран. "(Президент РФ Владимир - ред.) Путин заявил, что когда он возьмет Украину, Польша и балтийские страны будут следующими. Он сейчас размещает солдат вокруг этих стран… если это произойдет, то страны НАТО немедленно втянут Америку в войну", - заявила она в интервью телеканалу ABC. Как словам Хейли, Украина не просит посылать ей военнослужащих, а только снаряжение и боеприпасы. "Нам нужно дать то, что им нужно, чтобы они смогли победить, тем самым, мы сможем предотвратить отправку своих военнослужащих для сражений", - добавила она. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240216/putin-1927678196.html

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

украина

россия

сша

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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, никки хейли, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), нато, оон