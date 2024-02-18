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Биолог раскрыл, чем опасен растворимый кофе - РИА Новости, 18.02.2024
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20:46 18.02.2024 (обновлено: 22:52 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/kofe-1928119927.html
Биолог раскрыл, чем опасен растворимый кофе
Биолог раскрыл, чем опасен растворимый кофе - РИА Новости, 18.02.2024
Биолог раскрыл, чем опасен растворимый кофе
У людей, регулярно употребляющих растворимый и пакетированный кофе, есть высокая вероятность развития заболеваний ЖКТ, рассказал "Известиям" доцент кафедры... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T20:46
2024-02-18T22:52
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. У людей, регулярно употребляющих растворимый и пакетированный кофе, есть высокая вероятность развития заболеваний ЖКТ, рассказал "Известиям" доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин."Высока вероятность возникновения эрозивного гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острого и хронического панкреатита. Возможна также стимуляция выхода камней из желчного пузыря, если они уже имеются в анамнезе", — цитирует издание Созыкина.По его словам, в растворимом кофе при биохимическом анализе нашли важные недостатки. В частности, там могут быть отдушки, а также усилители вкуса и запаха. А кофе "три в одном" состоит в основном из сахара, различных растительных добавок, ароматизаторов и красителей, придающих этому напитку красивый коричневый цвет, предупредил эксперт.При этом он признал, что качественный растворимый кофе может принести пользу организму. Такой напиток делают с помощью высокотемпературного и низкотемпературного методов. Кофейные зерна проходят этап обжарки или высушивания. В процессе выделяются эфирные масла — мощные антиоксиданты, которые могут снижать окислительный стресс организма и бороться со свободными радикалами, образующимися в процессе неправильного обмена веществ, заключил биолог.
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общество, кофеин, россия, здоровье, кофе
Общество, Кофеин, Россия, Здоровье, Кофе
Биолог раскрыл, чем опасен растворимый кофе

Физиолог Созыкин: растворимый кофе может приводить к серьезным заболеваниям ЖКТ

© Flickr / comedy_noseРастворимый кофе
Растворимый кофе - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© Flickr / comedy_nose
Растворимый кофе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. У людей, регулярно употребляющих растворимый и пакетированный кофе, есть высокая вероятность развития заболеваний ЖКТ, рассказал "Известиям" доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин.
"Высока вероятность возникновения эрозивного гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острого и хронического панкреатита. Возможна также стимуляция выхода камней из желчного пузыря, если они уже имеются в анамнезе", — цитирует издание Созыкина.
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По его словам, в растворимом кофе при биохимическом анализе нашли важные недостатки. В частности, там могут быть отдушки, а также усилители вкуса и запаха. А кофе "три в одном" состоит в основном из сахара, различных растительных добавок, ароматизаторов и красителей, придающих этому напитку красивый коричневый цвет, предупредил эксперт.
При этом он признал, что качественный растворимый кофе может принести пользу организму. Такой напиток делают с помощью высокотемпературного и низкотемпературного методов. Кофейные зерна проходят этап обжарки или высушивания. В процессе выделяются эфирные масла — мощные антиоксиданты, которые могут снижать окислительный стресс организма и бороться со свободными радикалами, образующимися в процессе неправильного обмена веществ, заключил биолог.
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