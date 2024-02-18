https://ria.ru/20240218/kherson-1928107782.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 18.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T18:42
2024-02-18T18:42
2024-02-18T18:42
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Воздушная тревога в городе на данный момент не звучит. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Херсонская область , В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
"Общественное": в Херсоне прогремели взрывы