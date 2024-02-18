https://ria.ru/20240218/izbienie-1928124704.html
В Махачкале привлекут к ответственности родителей школьников после драки
В Махачкале привлекут к ответственности родителей школьников после драки - РИА Новости, 18.02.2024
В Махачкале привлекут к ответственности родителей школьников после драки
Административные материалы собраны в отношении родителей, чьи дети-школьники из Махачкалы избили своего сверстника, сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T21:21
2024-02-18T21:21
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МАХАЧКАЛА, 18 фев - РИА Новости. Административные материалы собраны в отношении родителей, чьи дети-школьники из Махачкалы избили своего сверстника, сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД Дагестана. Ранее в дагестанском сегменте соцсетей распространилось снятое в подъезде видео, на котором несколько подростков напали на сверстника и избивают его. Как сообщили в региональном МВД, в органы внутренних дел с заявлением о произошедшем никто не обращался. Тем не менее сотрудники по делам несовершеннолетних установили школьников, участвовавших в потасовке. "Подростки, учащиеся 8-9 классов 27-й школы Махачкалы, а также их законные представители доставлены в отдел… Полицейские провели беседу с подростками, а в отношении их родителей собраны административные материалы по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", – говорится в сообщении. Установлено, что в общем чате в мессенджере один из школьников оскорбил другого. В результате 16 февраля после уроков подростки решили "выяснить отношения" неподалеку от школы. Проверку по факту произошедшего проводит и прокуратура республики. Как сообщили в пресс-службе ведомства, "в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
https://ria.ru/20240215/shkolnik-1927665553.html
https://ria.ru/20240214/arest-1927223894.html
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происшествия, махачкала, россия
Происшествия, Махачкала, Россия
В Махачкале привлекут к ответственности родителей школьников после драки
МВД: в Махачкале привлекут к ответственности родителей школьников после избиения
МАХАЧКАЛА, 18 фев - РИА Новости.
Административные материалы собраны в отношении родителей, чьи дети-школьники из Махачкалы избили своего сверстника, сообщили в воскресенье в пресс-службе
МВД Дагестана.
Ранее в дагестанском сегменте соцсетей распространилось снятое в подъезде видео, на котором несколько подростков напали на сверстника и избивают его.
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Как сообщили в региональном МВД, в органы внутренних дел с заявлением о произошедшем никто не обращался. Тем не менее сотрудники по делам несовершеннолетних установили школьников, участвовавших в потасовке.
"Подростки, учащиеся 8-9 классов 27-й школы Махачкалы, а также их законные представители доставлены в отдел… Полицейские провели беседу с подростками, а в отношении их родителей собраны административные материалы по ст. 5.35 КоАП РФ
(Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", – говорится в сообщении.
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Установлено, что в общем чате в мессенджере один из школьников оскорбил другого. В результате 16 февраля после уроков подростки решили "выяснить отношения" неподалеку от школы.
Проверку по факту произошедшего проводит и прокуратура республики. Как сообщили в пресс-службе ведомства, "в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
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