https://ria.ru/20240218/infrastruktura-1928032132.html

В Полтавской области пострадал объект инфраструктуры

В Полтавской области пострадал объект инфраструктуры - РИА Новости, 18.02.2024

В Полтавской области пострадал объект инфраструктуры

Инфраструктурный объект поврежден в Полтавской области на Украине после взрывов, заявил глава областной военной администрации Филипп Пронин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T08:47

2024-02-18T08:47

2024-02-18T08:47

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден в Полтавской области на Украине после взрывов, заявил глава областной военной администрации Филипп Пронин в Telegram-канале. В ночь на воскресенье украинский телеканал "Общественное" сообщал, что в Полтавской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. По словам Пронина, поврежден инфраструктурный объект "на территории Полтавского района". "Это привело к пожару, который уже ликвидировали", - написал он.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

полтавская область

украина

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в мире, полтавская область, украина