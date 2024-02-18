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Премьер Бангладеш призвала положить конец гонке вооружений - РИА Новости, 18.02.2024
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11:50 18.02.2024 (обновлено: 13:28 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/gonka-1928053169.html
Премьер Бангладеш призвала положить конец гонке вооружений
Премьер Бангладеш призвала положить конец гонке вооружений - РИА Новости, 18.02.2024
Премьер Бангладеш призвала положить конец гонке вооружений
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина призвала мировых лидеров положить конец бессмысленной гонке вооружений и направить ресурсы на борьбу с последствиями... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T11:50
2024-02-18T13:28
в мире
бангладеш
шейх хасина
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина призвала мировых лидеров положить конец бессмысленной гонке вооружений и направить ресурсы на борьбу с последствиями изменения климата, передаёт издание Dhaka Tribune. "Необходимо остановить бессмысленную гонку вооружений и вместо этого перенаправить ресурсы на мобилизацию столь необходимого фонда для борьбы с изменением климата. Давайте иметь в виду, что, когда на карту поставлено существование человечества, преследование узких интересов ни к чему не приведет", — заявила премьер-министр, выступая на панельной дискуссии по климатическому финансированию на главной площадке Мюнхенской конференции по безопасности. Во время своего первого официального зарубежного турне после победы на всеобщих выборах в январе премьер заявила, что все признают необходимость существенного увеличения нынешнего уровня международного климатического финансирования в смягчение последствий изменения климата. "К сожалению, выделенное и доступное финансирование по борьбе с изменением климата остается крайне недостаточным. Ситуация еще больше осложняется отсутствием согласованного на международном уровне определения "климатического финансирования" и методов его учета", - сказала Хасина. По информации издания, премьер уточнила, что Бангладеш занимает седьмое место среди наиболее уязвимых к климату стран мира, хотя вклад в глобальные выбросы углерода незначителен и составляет менее 0,47% мировых выбросов. "По оценкам, с сегодняшнего дня и до 2050 года наши ежегодные потери валового внутреннего продукта будут составлять 2% из-за изменения климата, а при таких темпах к 2100 году потери составят целых 9%. Около 13,3 миллиона человек в Бангладеш могут стать внутренне перемещенными лицами из-за последствий изменения климата", — сказала премьер-министр. По словам Хасины, Бангладеш тратит около 4,6% годового бюджета и 0,74% валового внутреннего продукта на адаптацию к изменению климата и устойчивость к изменению климата, причем 75% приходится на внутренние ресурсы. Целевой фонд Бангладеш по изменению климата (BCCTF) был сформирован из собственных ресурсов в 2009 году и на данный момент фонд реализовал более 800 проектов с инвестициями в размере около 480 миллионов долларов.
https://ria.ru/20231116/atr-1909764238.html
https://ria.ru/20231030/nato-1906064918.html
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в мире, бангладеш, шейх хасина
В мире, Бангладеш, Шейх Хасина
Премьер Бангладеш призвала положить конец гонке вооружений

Премьер Бангладеш Шейх Хасина призвала положить конец гонке вооружений

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMANПремьер-министр Бангладеш Шейх Хасина
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина призвала мировых лидеров положить конец бессмысленной гонке вооружений и направить ресурсы на борьбу с последствиями изменения климата, передаёт издание Dhaka Tribune.
"Необходимо остановить бессмысленную гонку вооружений и вместо этого перенаправить ресурсы на мобилизацию столь необходимого фонда для борьбы с изменением климата. Давайте иметь в виду, что, когда на карту поставлено существование человечества, преследование узких интересов ни к чему не приведет", — заявила премьер-министр, выступая на панельной дискуссии по климатическому финансированию на главной площадке Мюнхенской конференции по безопасности.
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Во время своего первого официального зарубежного турне после победы на всеобщих выборах в январе премьер заявила, что все признают необходимость существенного увеличения нынешнего уровня международного климатического финансирования в смягчение последствий изменения климата.
«
"К сожалению, выделенное и доступное финансирование по борьбе с изменением климата остается крайне недостаточным. Ситуация еще больше осложняется отсутствием согласованного на международном уровне определения "климатического финансирования" и методов его учета", - сказала Хасина.
По информации издания, премьер уточнила, что Бангладеш занимает седьмое место среди наиболее уязвимых к климату стран мира, хотя вклад в глобальные выбросы углерода незначителен и составляет менее 0,47% мировых выбросов. "По оценкам, с сегодняшнего дня и до 2050 года наши ежегодные потери валового внутреннего продукта будут составлять 2% из-за изменения климата, а при таких темпах к 2100 году потери составят целых 9%. Около 13,3 миллиона человек в Бангладеш могут стать внутренне перемещенными лицами из-за последствий изменения климата", — сказала премьер-министр.
По словам Хасины, Бангладеш тратит около 4,6% годового бюджета и 0,74% валового внутреннего продукта на адаптацию к изменению климата и устойчивость к изменению климата, причем 75% приходится на внутренние ресурсы. Целевой фонд Бангладеш по изменению климата (BCCTF) был сформирован из собственных ресурсов в 2009 году и на данный момент фонд реализовал более 800 проектов с инвестициями в размере около 480 миллионов долларов.
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