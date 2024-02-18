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В Германии идет достаточно сложная внутриполитическая борьба, заявил Путин - РИА Новости, 18.02.2024
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12:33 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/germaniya-1928059273.html
В Германии идет достаточно сложная внутриполитическая борьба, заявил Путин
В Германии идет достаточно сложная внутриполитическая борьба, заявил Путин - РИА Новости, 18.02.2024
В Германии идет достаточно сложная внутриполитическая борьба, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что в Германии идет достаточно сложная внутриполитическая борьба, со стороны вникнуть в нее непросто, поэтому он... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T12:33
2024-02-18T12:33
германия
владимир путин
павел зарубин
россия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Германии идет достаточно сложная внутриполитическая борьба, со стороны вникнуть в нее непросто, поэтому он предпочитает не давать оценок. "Мне трудно сейчас что-то сказать на эту тему. Это дело немецкого правительства, как определять приоритеты. Там идет достаточно сложная внутриполитическая борьба. Кто там на что пытается сделать ставку, для того чтобы кому-то удержаться у власти, кому-то к ней прийти - иногда со стороны это сложно не то чтобы отследить, а вот вникнуть в суть такую, в ткань происходящих событий непросто. Поэтому я бы не стал здесь давать каких-то оценок", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, в Telegram-канале которого выложены соответствующие кадры.
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германия, владимир путин, павел зарубин, россия, в мире
Германия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Россия, В мире
В Германии идет достаточно сложная внутриполитическая борьба, заявил Путин

Путин: в Германии идет достаточно сложная внутриполитическая борьба

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Германии идет достаточно сложная внутриполитическая борьба, со стороны вникнуть в нее непросто, поэтому он предпочитает не давать оценок.
"Мне трудно сейчас что-то сказать на эту тему. Это дело немецкого правительства, как определять приоритеты. Там идет достаточно сложная внутриполитическая борьба. Кто там на что пытается сделать ставку, для того чтобы кому-то удержаться у власти, кому-то к ней прийти - иногда со стороны это сложно не то чтобы отследить, а вот вникнуть в суть такую, в ткань происходящих событий непросто. Поэтому я бы не стал здесь давать каких-то оценок", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, в Telegram-канале которого выложены соответствующие кадры.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Путин рассказал, как глава МИД Германии настроена к России и к своей стране
14 февраля, 23:52
 
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