https://ria.ru/20240218/germaniya-1928059273.html

В Германии идет достаточно сложная внутриполитическая борьба, заявил Путин

В Германии идет достаточно сложная внутриполитическая борьба, заявил Путин - РИА Новости, 18.02.2024

В Германии идет достаточно сложная внутриполитическая борьба, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что в Германии идет достаточно сложная внутриполитическая борьба, со стороны вникнуть в нее непросто, поэтому он... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T12:33

2024-02-18T12:33

2024-02-18T12:33

германия

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Германии идет достаточно сложная внутриполитическая борьба, со стороны вникнуть в нее непросто, поэтому он предпочитает не давать оценок. "Мне трудно сейчас что-то сказать на эту тему. Это дело немецкого правительства, как определять приоритеты. Там идет достаточно сложная внутриполитическая борьба. Кто там на что пытается сделать ставку, для того чтобы кому-то удержаться у власти, кому-то к ней прийти - иногда со стороны это сложно не то чтобы отследить, а вот вникнуть в суть такую, в ткань происходящих событий непросто. Поэтому я бы не стал здесь давать каких-то оценок", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, в Telegram-канале которого выложены соответствующие кадры.

https://ria.ru/20240214/putin-1927458581.html

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германия, владимир путин, павел зарубин, россия, в мире