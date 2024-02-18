https://ria.ru/20240218/germaniya-1928057989.html
Политика властей ФРГ наносит большой ущерб будущему экономики, заявил Путин
Политика властей ФРГ наносит большой ущерб будущему экономики, заявил Путин - РИА Новости, 18.02.2024
Политика властей ФРГ наносит большой ущерб будущему экономики, заявил Путин
Сегодняшняя политика властей Германии наносит колоссальный ущерб будущему экономики ФРГ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T12:22
2024-02-18T12:22
2024-02-18T12:34
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сегодняшняя политика властей Германии наносит колоссальный ущерб будущему экономики ФРГ, заявил президент России Владимир Путин."Совершенно очевидным является то, что сегодняшняя политика действующих властей наносит колоссальный ущерб будущему германской экономики", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, кадры выложены в телеграм-канале Зарубина.
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германия, владимир путин, павел зарубин, россия, в мире
Германия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Россия, В мире
Политика властей ФРГ наносит большой ущерб будущему экономики, заявил Путин
Путин: сегодняшняя политика властей ФРГ наносит большой ущерб будущему экономики