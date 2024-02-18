https://ria.ru/20240218/gaza-1928099279.html
Президент Бразилии сравнил происходящее в Газе со зверствами Гитлера
Президент Бразилии сравнил происходящее в Газе со зверствами Гитлера - РИА Новости, 18.02.2024
Президент Бразилии сравнил происходящее в Газе со зверствами Гитлера
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что происходящее в секторе Газа - геноцид, бразильский лидер сравнил это со зверствами Адольфа Гитлера в... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T17:09
2024-02-18T17:09
2024-02-18T19:38
в мире
израиль
бразилия
адольф гитлер
хамас
луис инасиу лула да силва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928113906_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eaeba87f0e5c75bacf81f7aab92d85d6.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что происходящее в секторе Газа - геноцид, бразильский лидер сравнил это со зверствами Адольфа Гитлера в отношении евреев. его слова приводит телеканал CNN Brasil."То, что происходит в секторе Газа с палестинским народом, не происходило ни в какое другое историческое время. На самом деле происходило. Когда Гитлер решил убить евреев... В секторе Газа идет не война, а геноцид", - сказал президент Бразилии.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28 985, пострадали 68 883 человека, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240216/izrail-1927563511.html
https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
израиль
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928113906_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bdd6de0821e6f23dc23f85e3030ddc7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, бразилия, адольф гитлер, хамас, луис инасиу лула да силва
В мире, Израиль, Бразилия, Адольф Гитлер, ХАМАС, Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии сравнил происходящее в Газе со зверствами Гитлера
Лула да Силва: происходящее в Газе похоже на зверства Гитлера в отношении евреев
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что происходящее в секторе Газа - геноцид, бразильский лидер сравнил это со зверствами Адольфа Гитлера в отношении евреев. его слова приводит телеканал CNN Brasil
.
"То, что происходит в секторе Газа с палестинским народом, не происходило ни в какое другое историческое время. На самом деле происходило. Когда Гитлер решил убить евреев... В секторе Газа идет не война, а геноцид", - сказал президент Бразилии.
"На Западе умоляют о пощаде". Россия не увидела мирных перспектив Израиль
7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28 985, пострадали 68 883 человека, сообщало министерство здравоохранения Газы.
Суд ООН дал Израилю месяц на наказание виновных
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
США не смогут защитить Израиль