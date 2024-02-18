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Путин рассказал, кто может открыть вторую нитку газопровода через Украину - РИА Новости, 18.02.2024
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13:09 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/gaz-1928064352.html
Путин рассказал, кто может открыть вторую нитку газопровода через Украину
Путин рассказал, кто может открыть вторую нитку газопровода через Украину - РИА Новости, 18.02.2024
Путин рассказал, кто может открыть вторую нитку газопровода через Украину
Решение об открытии второй нитки газопровода через Украину зависит от Германии, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, отметив, что он не РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T13:09
2024-02-18T13:09
украина
германия
польша
владимир путин
павел зарубин
экономика
природный газ
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Решение об открытии второй нитки газопровода через Украину зависит от Германии, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, отметив, что он не понимает, в чем здесь проблема. "В чем проблема-то открыть вторую нитку для Германии? Да пожалуйста. Нас-то в чем обвинять. То же самое и Польша. Через Польшу есть ещё один маршрут. Ну и в конце концов, все зависит только от решения правительства Германии", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.
https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html
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украина, германия, польша, владимир путин, павел зарубин, экономика, природный газ
Украина, Германия, Польша, Владимир Путин, Павел Зарубин, Экономика, Природный газ
Путин рассказал, кто может открыть вторую нитку газопровода через Украину

Путин: открытие второй нитки газопровода через Украину зависит от решения ФРГ

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Решение об открытии второй нитки газопровода через Украину зависит от Германии, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, отметив, что он не понимает, в чем здесь проблема.
"В чем проблема-то открыть вторую нитку для Германии? Да пожалуйста. Нас-то в чем обвинять. То же самое и Польша. Через Польшу есть ещё один маршрут. Ну и в конце концов, все зависит только от решения правительства Германии", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.
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УкраинаГерманияПольшаВладимир ПутинПавел ЗарубинЭкономикаПриродный газ
 
 
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