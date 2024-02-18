https://ria.ru/20240218/gaz-1928064352.html

Путин рассказал, кто может открыть вторую нитку газопровода через Украину

Путин рассказал, кто может открыть вторую нитку газопровода через Украину - РИА Новости, 18.02.2024

Путин рассказал, кто может открыть вторую нитку газопровода через Украину

Решение об открытии второй нитки газопровода через Украину зависит от Германии, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, отметив, что он не РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T13:09

2024-02-18T13:09

2024-02-18T13:09

украина

германия

польша

владимир путин

павел зарубин

экономика

природный газ

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Решение об открытии второй нитки газопровода через Украину зависит от Германии, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, отметив, что он не понимает, в чем здесь проблема. "В чем проблема-то открыть вторую нитку для Германии? Да пожалуйста. Нас-то в чем обвинять. То же самое и Польша. Через Польшу есть ещё один маршрут. Ну и в конце концов, все зависит только от решения правительства Германии", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

украина

германия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, германия, польша, владимир путин, павел зарубин, экономика, природный газ