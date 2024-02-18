https://ria.ru/20240218/gaz-1928060979.html

Путин рассказал о роковой ошибке ЕС из-за отказа от российского газа

Путин рассказал о роковой ошибке ЕС из-за отказа от российского газа - РИА Новости, 18.02.2024

Путин рассказал о роковой ошибке ЕС из-за отказа от российского газа

Европейские страны рассчитывали, что если они не будут покупать российский газ, то Россия развалится, но необратимые процессы начинают наступать у них,... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T12:41

2024-02-18T12:41

2024-02-18T12:51

россия

владимир путин

павел зарубин

евросоюз

сша

природный газ

санкции

реакция на санкции

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Европейские страны рассчитывали, что если они не будут покупать российский газ, то Россия развалится, но необратимые процессы начинают наступать у них, европейская промышленность переезжает в другие страны, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. "Видимо, рассчитывали, что если они не будут брать наш газ, мы развалимся быстрее, чем у них наступят необратимые процессы. Но необратимые процессы фактически у них начинают наступать. Промышленность переезжает в другие страны, в том числе в США, где созданы более благоприятные условия, и где энергоносители дешевле оказались. Потому что еще нужно сжижать, потом перевозить через океан, потом догазифицировать опять. Всё это повышает стоимость", - сказал Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, павел зарубин, евросоюз, сша, природный газ, санкции, реакция на санкции, санкции в отношении россии