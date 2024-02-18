https://ria.ru/20240218/gaz-1928060979.html
Путин рассказал о роковой ошибке ЕС из-за отказа от российского газа
Путин рассказал о роковой ошибке ЕС из-за отказа от российского газа - РИА Новости, 18.02.2024
Путин рассказал о роковой ошибке ЕС из-за отказа от российского газа
Европейские страны рассчитывали, что если они не будут покупать российский газ, то Россия развалится, но необратимые процессы начинают наступать у них,... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T12:41
2024-02-18T12:41
2024-02-18T12:51
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Европейские страны рассчитывали, что если они не будут покупать российский газ, то Россия развалится, но необратимые процессы начинают наступать у них, европейская промышленность переезжает в другие страны, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. "Видимо, рассчитывали, что если они не будут брать наш газ, мы развалимся быстрее, чем у них наступят необратимые процессы. Но необратимые процессы фактически у них начинают наступать. Промышленность переезжает в другие страны, в том числе в США, где созданы более благоприятные условия, и где энергоносители дешевле оказались. Потому что еще нужно сжижать, потом перевозить через океан, потом догазифицировать опять. Всё это повышает стоимость", - сказал Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, владимир путин, павел зарубин, евросоюз, сша, природный газ, санкции, реакция на санкции, санкции в отношении россии
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Евросоюз, США, Природный газ, Санкции, Реакция на санкции, Санкции в отношении России
Путин рассказал о роковой ошибке ЕС из-за отказа от российского газа
Путин: в Европе начались необратимые процессы после отказа от российского газа