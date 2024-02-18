Волонтеры познакомились с иностранными участниками фестиваля молодежи
Волонтеры "Сириуса" познакомились с иностранными участниками фестиваля молодежи
© Фото : Дмитрий Плишкин/TelegramВолонтеры университета "Сириус" во время знакомства с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи по видеосвязи
Волонтеры университета "Сириус" во время знакомства с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи по видеосвязи
СИРИУС, 18 фев — РИА Новости. Волонтеры университета "Сириус" познакомились с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи, сообщил глава федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин в Telegram-канале.
"Первый шаг уже сделан. Во время телемоста представители федеральной территории познакомились с участниками из Великобритании, Канады, Исландии, Финляндии и Нидерландов. В рамках фестиваля им предстоит провести несколько совместных мероприятий", — написал он.
© Фото : Дмитрий Плишкин/TelegramВолонтеры университета "Сириус" во время знакомства с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи по видеосвязи
Волонтеры университета "Сириус" во время знакомства с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи по видеосвязи
Глава федеральной территории подчеркнул, что среди прошедших конкурсный отбор участников, представляющих "Сириус", — как сотрудники, так и студенты университета, колледжа и Художественно-исторического центра.
"Приятно видеть, как все воодушевлены и ждут главное молодежное международное событие года. <...> Уверен, что участникам, представляющим федеральную территорию, будет о чем рассказать сверстникам, чтобы представить достижения нашей страны и поделиться идеями и ценностями", — отметил Плишкин.
© Фото : Дмитрий Плишкин/TelegramВолонтеры университета "Сириус" во время знакомства с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи по видеосвязи
Волонтеры университета "Сириус" во время знакомства с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи по видеосвязи
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента Владимира Путина на федеральной территории "Сириус". В его программе примут участие 20 тысяч человек, половина из них — иностранцы.
РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.