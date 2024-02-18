https://ria.ru/20240218/festival-1928083700.html

Волонтеры познакомились с иностранными участниками фестиваля молодежи

Волонтеры познакомились с иностранными участниками фестиваля молодежи - РИА Новости, 18.02.2024

Волонтеры познакомились с иностранными участниками фестиваля молодежи

Волонтеры университета "Сириус" познакомились с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи, сообщил глава федеральной территории "Сириус" Дмитрий... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T15:13

2024-02-18T15:13

2024-02-18T18:37

всемирный фестиваль молодежи — 2024

канада

великобритания

исландия

федеральная территория "сириус"

образовательный центр "сириус"

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СИРИУС, 18 фев — РИА Новости. Волонтеры университета "Сириус" познакомились с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи, сообщил глава федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин в Telegram-канале."Первый шаг уже сделан. Во время телемоста представители федеральной территории познакомились с участниками из Великобритании, Канады, Исландии, Финляндии и Нидерландов. В рамках фестиваля им предстоит провести несколько совместных мероприятий", — написал он.Глава федеральной территории подчеркнул, что среди прошедших конкурсный отбор участников, представляющих "Сириус", — как сотрудники, так и студенты университета, колледжа и Художественно-исторического центра."Приятно видеть, как все воодушевлены и ждут главное молодежное международное событие года. <...> Уверен, что участникам, представляющим федеральную территорию, будет о чем рассказать сверстникам, чтобы представить достижения нашей страны и поделиться идеями и ценностями", — отметил Плишкин.РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

https://ria.ru/20240216/festival-1927743036.html

канада

великобритания

исландия

федеральная территория "сириус"

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

всемирный фестиваль молодежи — 2024, канада, великобритания, исландия, федеральная территория "сириус", образовательный центр "сириус"