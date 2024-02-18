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Волонтеры познакомились с иностранными участниками фестиваля молодежи - РИА Новости, 18.02.2024
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15:13 18.02.2024 (обновлено: 18:37 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/festival-1928083700.html
Волонтеры познакомились с иностранными участниками фестиваля молодежи
Волонтеры познакомились с иностранными участниками фестиваля молодежи - РИА Новости, 18.02.2024
Волонтеры познакомились с иностранными участниками фестиваля молодежи
Волонтеры университета "Сириус" познакомились с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи, сообщил глава федеральной территории "Сириус" Дмитрий... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T15:13
2024-02-18T18:37
всемирный фестиваль молодежи — 2024
канада
великобритания
исландия
федеральная территория "сириус"
образовательный центр "сириус"
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СИРИУС, 18 фев — РИА Новости. Волонтеры университета "Сириус" познакомились с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи, сообщил глава федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин в Telegram-канале."Первый шаг уже сделан. Во время телемоста представители федеральной территории познакомились с участниками из Великобритании, Канады, Исландии, Финляндии и Нидерландов. В рамках фестиваля им предстоит провести несколько совместных мероприятий", — написал он.Глава федеральной территории подчеркнул, что среди прошедших конкурсный отбор участников, представляющих "Сириус", — как сотрудники, так и студенты университета, колледжа и Художественно-исторического центра."Приятно видеть, как все воодушевлены и ждут главное молодежное международное событие года. &lt;...&gt; Уверен, что участникам, представляющим федеральную территорию, будет о чем рассказать сверстникам, чтобы представить достижения нашей страны и поделиться идеями и ценностями", — отметил Плишкин.РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
https://ria.ru/20240216/festival-1927743036.html
канада
великобритания
исландия
федеральная территория "сириус"
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60
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60
всемирный фестиваль молодежи — 2024, канада, великобритания, исландия, федеральная территория "сириус", образовательный центр "сириус"
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Канада, Великобритания, Исландия, Федеральная территория "Сириус", Образовательный центр "Сириус"
Волонтеры познакомились с иностранными участниками фестиваля молодежи

Волонтеры "Сириуса" познакомились с иностранными участниками фестиваля молодежи

© Фото : Дмитрий Плишкин/TelegramВолонтеры университета "Сириус" во время знакомства с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи по видеосвязи
Волонтеры университета Сириус во время знакомства с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© Фото : Дмитрий Плишкин/Telegram
Волонтеры университета "Сириус" во время знакомства с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи по видеосвязи
Читать ria.ru в
СИРИУС, 18 фев — РИА Новости. Волонтеры университета "Сириус" познакомились с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи, сообщил глава федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин в Telegram-канале.
"Первый шаг уже сделан. Во время телемоста представители федеральной территории познакомились с участниками из Великобритании, Канады, Исландии, Финляндии и Нидерландов. В рамках фестиваля им предстоит провести несколько совместных мероприятий", — написал он.
© Фото : Дмитрий Плишкин/TelegramВолонтеры университета "Сириус" во время знакомства с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи по видеосвязи
Волонтеры университета Сириус во время знакомства с иностранными участниками фестиваля молодежи по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© Фото : Дмитрий Плишкин/Telegram
Волонтеры университета "Сириус" во время знакомства с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи по видеосвязи
Глава федеральной территории подчеркнул, что среди прошедших конкурсный отбор участников, представляющих "Сириус", — как сотрудники, так и студенты университета, колледжа и Художественно-исторического центра.
"Приятно видеть, как все воодушевлены и ждут главное молодежное международное событие года. <...> Уверен, что участникам, представляющим федеральную территорию, будет о чем рассказать сверстникам, чтобы представить достижения нашей страны и поделиться идеями и ценностями", — отметил Плишкин.
© Фото : Дмитрий Плишкин/TelegramВолонтеры университета "Сириус" во время знакомства с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи по видеосвязи
Волонтеры университета Сириус во время знакомства с иностранными участниками фестиваля молодежи по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© Фото : Дмитрий Плишкин/Telegram
Волонтеры университета "Сириус" во время знакомства с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи по видеосвязи

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента Владимира Путина на федеральной территории "Сириус". В его программе примут участие 20 тысяч человек, половина из них — иностранцы.

РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
Участники Всемирного фестиваля молодежи из Индии - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Индийские гости фестиваля молодежи хотят узнать о России
16 февраля, 11:05
 
Всемирный фестиваль молодежи — 2024КанадаВеликобританияИсландияФедеральная территория "Сириус"Образовательный центр "Сириус"
 
 
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