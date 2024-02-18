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МЧС завершило операцию по спасению людей с оторвавшейся льдины на Сахалине - РИА Новости, 18.02.2024
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07:27 18.02.2024 (обновлено: 10:04 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/evakuatsiya-1928027129.html
МЧС завершило операцию по спасению людей с оторвавшейся льдины на Сахалине
МЧС завершило операцию по спасению людей с оторвавшейся льдины на Сахалине - РИА Новости, 18.02.2024
МЧС завершило операцию по спасению людей с оторвавшейся льдины на Сахалине
На Сахалине более 80 рыбаков спасли с льдины, оторвавшейся в Охотском море, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T07:27
2024-02-18T10:04
происшествия
охотское море
россия
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. На Сахалине более 80 рыбаков спасли с льдины, оторвавшейся в Охотском море, сообщается в Telegram-канале МЧС. "МЧС России: спасательная операция на Сахалине завершена. Эвакуировано и доставлено на берег 82 человека. Пострадавших нет", — говорится в публикации.Льдина откололась в Охотском море в районе села Стародубское. Первоначально сообщалось, что на ней находятся 14 рыбаков. На место направились спасатели, к операции привлекали вертолет Ми-8.
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охотское море
россия
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происшествия, охотское море, россия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Охотское море, Россия, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС завершило операцию по спасению людей с оторвавшейся льдины на Сахалине

Спасатели эвакуировали 82 рыбака с отколовшейся льдины в Охотском море

© МЧС России/TelegramОперация по спасению рыбаков в Сахалинской области. 18 февраля 2024
Операция по спасению рыбаков в Сахалинской области. 18 февраля 2024
© МЧС России/Telegram
Операция по спасению рыбаков в Сахалинской области. 18 февраля 2024
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. На Сахалине более 80 рыбаков спасли с льдины, оторвавшейся в Охотском море, сообщается в Telegram-канале МЧС.
"МЧС России: спасательная операция на Сахалине завершена. Эвакуировано и доставлено на берег 82 человека. Пострадавших нет", — говорится в публикации.
Льдина откололась в Охотском море в районе села Стародубское. Первоначально сообщалось, что на ней находятся 14 рыбаков. На место направились спасатели, к операции привлекали вертолет Ми-8.
Спасательная операция МЧС России в Охотском море. Кадр видео
Спасатели на вертолете эвакуировали рыбака с судна в Охотском море
16 февраля, 16:32
 
ПроисшествияОхотское мореРоссияСахалинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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