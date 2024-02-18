https://ria.ru/20240218/evakuatsiya-1928027129.html
МЧС завершило операцию по спасению людей с оторвавшейся льдины на Сахалине
МЧС завершило операцию по спасению людей с оторвавшейся льдины на Сахалине - РИА Новости, 18.02.2024
МЧС завершило операцию по спасению людей с оторвавшейся льдины на Сахалине
На Сахалине более 80 рыбаков спасли с льдины, оторвавшейся в Охотском море, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T07:27
2024-02-18T07:27
2024-02-18T10:04
происшествия
охотское море
россия
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928041946_25:0:1657:918_1920x0_80_0_0_22daceb4852da8bacce8fcc000f4d03c.png
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. На Сахалине более 80 рыбаков спасли с льдины, оторвавшейся в Охотском море, сообщается в Telegram-канале МЧС. "МЧС России: спасательная операция на Сахалине завершена. Эвакуировано и доставлено на берег 82 человека. Пострадавших нет", — говорится в публикации.Льдина откололась в Охотском море в районе села Стародубское. Первоначально сообщалось, что на ней находятся 14 рыбаков. На место направились спасатели, к операции привлекали вертолет Ми-8.
https://ria.ru/20240216/rybak-1927824266.html
охотское море
россия
сахалин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928041946_229:0:1453:918_1920x0_80_0_0_809d8eca837d3a99312717ee51b78765.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, охотское море, россия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Охотское море, Россия, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС завершило операцию по спасению людей с оторвавшейся льдины на Сахалине
Спасатели эвакуировали 82 рыбака с отколовшейся льдины в Охотском море