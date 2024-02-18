https://ria.ru/20240218/evakuatsiya-1928027129.html

МЧС завершило операцию по спасению людей с оторвавшейся льдины на Сахалине

МЧС завершило операцию по спасению людей с оторвавшейся льдины на Сахалине - РИА Новости, 18.02.2024

МЧС завершило операцию по спасению людей с оторвавшейся льдины на Сахалине

На Сахалине более 80 рыбаков спасли с льдины, оторвавшейся в Охотском море, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T07:27

2024-02-18T07:27

2024-02-18T10:04

происшествия

охотское море

россия

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928041946_25:0:1657:918_1920x0_80_0_0_22daceb4852da8bacce8fcc000f4d03c.png

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. На Сахалине более 80 рыбаков спасли с льдины, оторвавшейся в Охотском море, сообщается в Telegram-канале МЧС. "МЧС России: спасательная операция на Сахалине завершена. Эвакуировано и доставлено на берег 82 человека. Пострадавших нет", — говорится в публикации.Льдина откололась в Охотском море в районе села Стародубское. Первоначально сообщалось, что на ней находятся 14 рыбаков. На место направились спасатели, к операции привлекали вертолет Ми-8.

https://ria.ru/20240216/rybak-1927824266.html

охотское море

россия

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, охотское море, россия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)