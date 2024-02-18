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Путин заявил об утрате конкурентноспособности европейской экономикой - РИА Новости, 18.02.2024
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12:46 18.02.2024 (обновлено: 12:52 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/ekonomika-1928061724.html
Путин заявил об утрате конкурентноспособности европейской экономикой
Путин заявил об утрате конкурентноспособности европейской экономикой - РИА Новости, 18.02.2024
Путин заявил об утрате конкурентноспособности европейской экономикой
Фундаментальные основы немецкой и европейской экономики очень серьезные и глубокие, но утрачена конкурентоспособность, выстроенная на относительно дешевых... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T12:46
2024-02-18T12:52
экономика
павел зарубин
владимир путин
европа
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Фундаментальные основы немецкой и европейской экономики очень серьезные и глубокие, но утрачена конкурентоспособность, выстроенная на относительно дешевых энергоносителях из РФ, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. "Фундаментальные основы немецкой, европейской экономики очень серьезные, очень такие основательные, глубокие. Просто утрачивается, или уже утрачена конкурентоспособность, в связи с тем, что она выстроена была на относительно, хочу это подчеркнуть, на относительно дешевых российских энергоносителях", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, кадры выложены в телеграм-канале Зарубина.
https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html
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экономика, павел зарубин, владимир путин, европа
Экономика, Павел Зарубин, Владимир Путин, Европа
Путин заявил об утрате конкурентноспособности европейской экономикой

Путин: у экономики в Европе серьезные основы, но утрачена конкурентоспособность

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Фундаментальные основы немецкой и европейской экономики очень серьезные и глубокие, но утрачена конкурентоспособность, выстроенная на относительно дешевых энергоносителях из РФ, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.
"Фундаментальные основы немецкой, европейской экономики очень серьезные, очень такие основательные, глубокие. Просто утрачивается, или уже утрачена конкурентоспособность, в связи с тем, что она выстроена была на относительно, хочу это подчеркнуть, на относительно дешевых российских энергоносителях", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, кадры выложены в телеграм-канале Зарубина.
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ЭкономикаПавел ЗарубинВладимир ПутинЕвропа
 
 
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