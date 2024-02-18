https://ria.ru/20240218/ekonomika-1928061724.html

Путин заявил об утрате конкурентноспособности европейской экономикой

Путин заявил об утрате конкурентноспособности европейской экономикой - РИА Новости, 18.02.2024

Путин заявил об утрате конкурентноспособности европейской экономикой

Фундаментальные основы немецкой и европейской экономики очень серьезные и глубокие, но утрачена конкурентоспособность, выстроенная на относительно дешевых... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T12:46

2024-02-18T12:46

2024-02-18T12:52

экономика

павел зарубин

владимир путин

европа

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Фундаментальные основы немецкой и европейской экономики очень серьезные и глубокие, но утрачена конкурентоспособность, выстроенная на относительно дешевых энергоносителях из РФ, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. "Фундаментальные основы немецкой, европейской экономики очень серьезные, очень такие основательные, глубокие. Просто утрачивается, или уже утрачена конкурентоспособность, в связи с тем, что она выстроена была на относительно, хочу это подчеркнуть, на относительно дешевых российских энергоносителях", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, кадры выложены в телеграм-канале Зарубина.

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

европа

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Ольга Фомченкова

экономика, павел зарубин, владимир путин, европа