https://ria.ru/20240218/ekonomika-1928061724.html
Путин заявил об утрате конкурентноспособности европейской экономикой
Путин заявил об утрате конкурентноспособности европейской экономикой - РИА Новости, 18.02.2024
Путин заявил об утрате конкурентноспособности европейской экономикой
Фундаментальные основы немецкой и европейской экономики очень серьезные и глубокие, но утрачена конкурентоспособность, выстроенная на относительно дешевых... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T12:46
2024-02-18T12:46
2024-02-18T12:52
экономика
павел зарубин
владимир путин
европа
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Фундаментальные основы немецкой и европейской экономики очень серьезные и глубокие, но утрачена конкурентоспособность, выстроенная на относительно дешевых энергоносителях из РФ, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. "Фундаментальные основы немецкой, европейской экономики очень серьезные, очень такие основательные, глубокие. Просто утрачивается, или уже утрачена конкурентоспособность, в связи с тем, что она выстроена была на относительно, хочу это подчеркнуть, на относительно дешевых российских энергоносителях", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, кадры выложены в телеграм-канале Зарубина.
https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, павел зарубин, владимир путин, европа
Экономика, Павел Зарубин, Владимир Путин, Европа
Путин заявил об утрате конкурентноспособности европейской экономикой
Путин: у экономики в Европе серьезные основы, но утрачена конкурентоспособность