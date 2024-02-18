https://ria.ru/20240218/donbass-1928021129.html

Нас обманули. Французский генерал сделал неожиданное заявление о Донбассе

Нас обманули. Французский генерал сделал неожиданное заявление о Донбассе - РИА Новости, 18.02.2024

Нас обманули. Французский генерал сделал неожиданное заявление о Донбассе

Россия проводит спецоперацию исключительно для защиты собственных исторических земель и не станет нападать на Европу, заявил генерал ВС Франции в отставке,... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T03:45

2024-02-18T03:45

2024-02-18T03:45

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Россия проводит спецоперацию исключительно для защиты собственных исторических земель и не станет нападать на Европу, заявил генерал ВС Франции в отставке, вице-президент исследовательского центра GEOPRAGMA Жан-Бернар Пинатель в интервью Sud Radio.По словам офицера, заявления о якобы грядущем вторжении России в страны Европы представляют собой лишь дезинформацию со стороны Запада."Когда нам говорят, что русские хотят пойти дальше и завоевать Западную Европу, это чушь", — считает офицер.Эксперт напомнил, что Россия проводит спецоперацию на Украине для того, чтобы защитить русскоязычное население Донбасса от агрессии со стороны Киева. Россия борется за безопасность своих исконных земель и помогает людям, которые с 2014 года подвергаются ежедневным обстрелам ВСУ, добавил он."Поэтому русские, с их точки зрения, ведут оборонительные боевые действия", — отметил Пинатель.Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. По словам Путина, в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20240216/nato-1927731447.html

https://ria.ru/20240213/ugroza-1926987420.html

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в мире, россия, франция, украина, донбасс, европа, вооруженные силы франции, вооруженные силы украины, нато