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Нас обманули. Французский генерал сделал неожиданное заявление о Донбассе - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:45 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/donbass-1928021129.html
Нас обманули. Французский генерал сделал неожиданное заявление о Донбассе
Нас обманули. Французский генерал сделал неожиданное заявление о Донбассе - РИА Новости, 18.02.2024
Нас обманули. Французский генерал сделал неожиданное заявление о Донбассе
Россия проводит спецоперацию исключительно для защиты собственных исторических земель и не станет нападать на Европу, заявил генерал ВС Франции в отставке,... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T03:45
2024-02-18T03:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
франция
украина
донбасс
европа
вооруженные силы франции
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Россия проводит спецоперацию исключительно для защиты собственных исторических земель и не станет нападать на Европу, заявил генерал ВС Франции в отставке, вице-президент исследовательского центра GEOPRAGMA Жан-Бернар Пинатель в интервью Sud Radio.По словам офицера, заявления о якобы грядущем вторжении России в страны Европы представляют собой лишь дезинформацию со стороны Запада."Когда нам говорят, что русские хотят пойти дальше и завоевать Западную Европу, это чушь", — считает офицер.Эксперт напомнил, что Россия проводит спецоперацию на Украине для того, чтобы защитить русскоязычное население Донбасса от агрессии со стороны Киева. Россия борется за безопасность своих исконных земель и помогает людям, которые с 2014 года подвергаются ежедневным обстрелам ВСУ, добавил он."Поэтому русские, с их точки зрения, ведут оборонительные боевые действия", — отметил Пинатель.Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. По словам Путина, в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20240216/nato-1927731447.html
https://ria.ru/20240213/ugroza-1926987420.html
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в мире, россия, франция, украина, донбасс, европа, вооруженные силы франции, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, Украина, Донбасс, Европа, Вооруженные силы Франции, Вооруженные силы Украины, НАТО
Нас обманули. Французский генерал сделал неожиданное заявление о Донбассе

Генерал Пинатель: Россия не станет нападать на Европу

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Россия проводит спецоперацию исключительно для защиты собственных исторических земель и не станет нападать на Европу, заявил генерал ВС Франции в отставке, вице-президент исследовательского центра GEOPRAGMA Жан-Бернар Пинатель в интервью Sud Radio.
По словам офицера, заявления о якобы грядущем вторжении России в страны Европы представляют собой лишь дезинформацию со стороны Запада.
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"Когда нам говорят, что русские хотят пойти дальше и завоевать Западную Европу, это чушь", — считает офицер.
Эксперт напомнил, что Россия проводит спецоперацию на Украине для того, чтобы защитить русскоязычное население Донбасса от агрессии со стороны Киева. Россия борется за безопасность своих исконных земель и помогает людям, которые с 2014 года подвергаются ежедневным обстрелам ВСУ, добавил он.
"Поэтому русские, с их точки зрения, ведут оборонительные боевые действия", — отметил Пинатель.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. По словам Путина, в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФранцияУкраинаДонбассЕвропаВооруженные силы ФранцииВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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