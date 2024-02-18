https://ria.ru/20240218/detonatsiya-1928100370.html

В Пантелеймоновке при детонации суббоеприпаса пострадали три ребенка

В Пантелеймоновке при детонации суббоеприпаса пострадали три ребенка - РИА Новости, 18.02.2024

В Пантелеймоновке при детонации суббоеприпаса пострадали три ребенка

В селе Пантелеймоновка под Донецком сдетонировал суббоеприпас, пострадали трое детей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T17:27

2024-02-18T17:27

2024-02-18T18:25

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

словакия

денис пушилин

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 фев — РИА Новости. В селе Пантелеймоновка под Донецком сдетонировал суббоеприпас, пострадали трое детей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "В Пантелеймоновке в результате детонации суббоеприпаса ранены трое детей — мальчики 2012, 2013, 2014 года рождения. Их состояние оценивается как тяжелое", — написал он. Кроме того, за сегодняшний день из-за украинских обстрелов пострадали трое взрослых, добавил Пушилин. В Горловке тоже сдетонировал неразорвавшийся суббоеприпас — там ранены мужчина 1968 и женщина 1966 года рождения. А в Киевском районе Донецка местный житель подорвался на мине "Лепесток".По информации главы ДНР, ВСУ применяли ствольную артиллерию натовского калибра 155 миллиметров, 122-миллиметровые РСЗО (шрапнель) производства Словакии и ударные беспилотники. Обстрелы также повредили Дом детского творчества в Ворошиловском районе Донецка и шесть жилых домов в Ворошиловском, Петровском и Куйбышевском районах.Суббоеприпасы выбрасываются при разрыве кассетных снарядов. Часть из них не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.

https://ria.ru/20240217/obstrel-1927938034.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

словакия

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донецкая народная республика, донецк, словакия, денис пушилин, сцкк, происшествия