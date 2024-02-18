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В двух муниципалитетах Приангарья ввели режим ЧС из-за болезни скота - РИА Новости, 18.02.2024
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11:00 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/chs-1928047487.html
В двух муниципалитетах Приангарья ввели режим ЧС из-за болезни скота
В двух муниципалитетах Приангарья ввели режим ЧС из-за болезни скота - РИА Новости, 18.02.2024
В двух муниципалитетах Приангарья ввели режим ЧС из-за болезни скота
Режим ЧС введен на территории двух муниципальных образований в Усольском и Черемховском районах Приангарья из-за вспышки узелкового дерматита крупного рогатого... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T11:00
2024-02-18T11:00
происшествия
иркутская область
черемховский район
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ИРКУТСК, 18 фев - РИА Новости. Режим ЧС введен на территории двух муниципальных образований в Усольском и Черемховском районах Приангарья из-за вспышки узелкового дерматита крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.В Иркутской области на территории нескольких населенных пунктов Черемховского и Усольского районов зафиксирована вспышка заболевания крупного рогатого скота узелковым дерматитом. "Постановлениями администраций Усольского и Черемховского районных муниципальных образований на территориях Мишелевского и Бельского МО введен режим "Чрезвычайная ситуация муниципального характера"… В эпизоотическом очаге осуществляется отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства, которые подлежат уничтожению методом сжигания", - говорится в сообщении. Отмечается, что вероятной причиной возникновения заболевания стал ввоз больных коров без ветеринарных сопроводительных документов. Ущерб владельцам животных, подлежащих уничтожению, будет возмещен из средств областного бюджета в законодательном порядке. Для пресечения вывоза животных, молочной и мясной продукции с территорий, где зафиксированы очаги заражения, установлены круглосуточные патрульно-полицейские посты. Ветеринары проводят вакцинацию животных на территориях, расположенных на расстоянии до 30 километров от эпизоотического очага. Из населенных пунктов, находящихся на расстоянии 10 километров от границы очага заболевания, запрещен вывоз сырого молока. Узелковый дерматит - вирусное заболевание животных. Для человека опасности не представляет, но в силу высокой контагиозности стремительно поражает все поголовье и может стать причиной эпидемии.
https://ria.ru/20240206/kury-1925602003.html
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происшествия, иркутская область, черемховский район
Происшествия, Иркутская область, Черемховский район
В двух муниципалитетах Приангарья ввели режим ЧС из-за болезни скота

В двух муниципалитетах Приангарья ввели режим ЧС из-за вспышки дерматита скота

© РИА Новости / Фото Сергея Пятакова, STFКрупный рогатый скот
Крупный рогатый скот - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Фото Сергея Пятакова, STF
Крупный рогатый скот. Архивное фото
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ИРКУТСК, 18 фев - РИА Новости. Режим ЧС введен на территории двух муниципальных образований в Усольском и Черемховском районах Приангарья из-за вспышки узелкового дерматита крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутской области на территории нескольких населенных пунктов Черемховского и Усольского районов зафиксирована вспышка заболевания крупного рогатого скота узелковым дерматитом.
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"Постановлениями администраций Усольского и Черемховского районных муниципальных образований на территориях Мишелевского и Бельского МО введен режим "Чрезвычайная ситуация муниципального характера"… В эпизоотическом очаге осуществляется отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства, которые подлежат уничтожению методом сжигания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вероятной причиной возникновения заболевания стал ввоз больных коров без ветеринарных сопроводительных документов. Ущерб владельцам животных, подлежащих уничтожению, будет возмещен из средств областного бюджета в законодательном порядке.
Для пресечения вывоза животных, молочной и мясной продукции с территорий, где зафиксированы очаги заражения, установлены круглосуточные патрульно-полицейские посты.
Ветеринары проводят вакцинацию животных на территориях, расположенных на расстоянии до 30 километров от эпизоотического очага. Из населенных пунктов, находящихся на расстоянии 10 километров от границы очага заболевания, запрещен вывоз сырого молока.
Узелковый дерматит - вирусное заболевание животных. Для человека опасности не представляет, но в силу высокой контагиозности стремительно поражает все поголовье и может стать причиной эпидемии.
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