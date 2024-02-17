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У Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 17.02.2024
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11:19 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/zemletryasenie-1927929832.html
У Курил произошло землетрясение
У Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 17.02.2024
У Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в субботу у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T11:19
2024-02-17T11:19
происшествия
итуруп
шикотан
тихий океан
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в субботу у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,1 произошло 17 февраля в 17.33 (9.33 мск) у Курил. Эпицентр находился в Тихом океане в 102 километрах юго-восточнее села Горное на острове Итуруп, очаг – на глубине 49 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, подземные толчки силой 2 – 3 балла могли ощутить на островах Шикотан и Итуруп. Пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20240216/zemletryasenie-1927695957.html
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происшествия, итуруп, шикотан, тихий океан
Происшествия, Итуруп, Шикотан, Тихий океан
У Курил произошло землетрясение

У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в субботу у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5,1 произошло 17 февраля в 17.33 (9.33 мск) у Курил. Эпицентр находился в Тихом океане в 102 километрах юго-восточнее села Горное на острове Итуруп, очаг – на глубине 49 километров", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, подземные толчки силой 2 – 3 балла могли ощутить на островах Шикотан и Итуруп. Пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1
16 февраля, 00:39
 
ПроисшествияИтурупШикотанТихий океан
 
 
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