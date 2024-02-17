https://ria.ru/20240217/zemletryasenie-1927929832.html

У Курил произошло землетрясение

У Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 17.02.2024

У Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в субботу у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T11:19

2024-02-17T11:19

2024-02-17T11:19

происшествия

итуруп

шикотан

тихий океан

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в субботу у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,1 произошло 17 февраля в 17.33 (9.33 мск) у Курил. Эпицентр находился в Тихом океане в 102 километрах юго-восточнее села Горное на острове Итуруп, очаг – на глубине 49 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, подземные толчки силой 2 – 3 балла могли ощутить на островах Шикотан и Итуруп. Пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240216/zemletryasenie-1927695957.html

итуруп

шикотан

тихий океан

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происшествия, итуруп, шикотан, тихий океан