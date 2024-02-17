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Зеленский сделал шокирующее заявление о США - РИА Новости, 18.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:59 17.02.2024 (обновлено: 01:06 18.02.2024)
https://ria.ru/20240217/zelenskiy-1927997127.html
Зеленский сделал шокирующее заявление о США
Зеленский сделал шокирующее заявление о США - РИА Новости, 18.02.2024
Зеленский сделал шокирующее заявление о США
США прекратят быть стратегическим партнером Киеву в случае прекращения помощи, но Вашингтон не пойдет на предательство, заявил президент Украины Владимир... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-17T20:59
2024-02-18T01:06
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
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владимир зеленский
камала харрис
майк джонсон
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. США прекратят быть стратегическим партнером Киеву в случае прекращения помощи, но Вашингтон не пойдет на предательство, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис, трансляцию вел Guardian News."Мы очень надеемся на позитивное решение конгресса, для нас этот пакет жизненно необходим. Сейчас мы не рассматриваем альтернативу, потому что мы рассчитываем на США как на нашего стратегического партнера, что они останутся стратегическим партнером. Если говорить про альтернативу, то это будет означать, что это не стратегический партнер", — отметил он.Тем не менее, по его мнению, нельзя говорить о предательстве, так как США якобы не могут себе позволить прекратить поддержку Украины."Я не вижу возможности для стратегического партнера занять подобную позицию", — резюмировал Зеленский.Во вторник сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Украине. Авторы документа при этом исключили из него пункты о выделении средств на охрану границы и реформу для борьбы с миграционным кризисом в самих Штатах.Спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что конгрессменов не удастся принудить к принятию проекта о поддержке Киева. В пятницу, 16 февраля, законодатели ушли на перерыв до 28 февраля, так и не проведя голосование по этой теме.Попытки конгресса и администрации США договориться о выделении нового пакета помощи Украине и Израилю и решить пограничный вопрос пока не увенчались успехом. Ранее республиканцы в сенате заблокировали компромиссный бюджетный законопроект, предусматривавший выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе.
https://ria.ru/20240217/ukraina-1927990289.html
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в мире, сша, украина, израиль, владимир зеленский, камала харрис, майк джонсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Израиль, Владимир Зеленский, Камала Харрис, Майк Джонсон
Зеленский сделал шокирующее заявление о США

Зеленский отказался назвать проблемы с помощью от США предательством

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. США прекратят быть стратегическим партнером Киеву в случае прекращения помощи, но Вашингтон не пойдет на предательство, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис, трансляцию вел Guardian News.
"Мы очень надеемся на позитивное решение конгресса, для нас этот пакет жизненно необходим. Сейчас мы не рассматриваем альтернативу, потому что мы рассчитываем на США как на нашего стратегического партнера, что они останутся стратегическим партнером. Если говорить про альтернативу, то это будет означать, что это не стратегический партнер", — отметил он.
Тем не менее, по его мнению, нельзя говорить о предательстве, так как США якобы не могут себе позволить прекратить поддержку Украины.
"Я не вижу возможности для стратегического партнера занять подобную позицию", — резюмировал Зеленский.
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"За долю секунды". На Украине забили тревогу из-за ЧП на передовой
Вчера, 19:42
Во вторник сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Украине. Авторы документа при этом исключили из него пункты о выделении средств на охрану границы и реформу для борьбы с миграционным кризисом в самих Штатах.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что конгрессменов не удастся принудить к принятию проекта о поддержке Киева. В пятницу, 16 февраля, законодатели ушли на перерыв до 28 февраля, так и не проведя голосование по этой теме.
Попытки конгресса и администрации США договориться о выделении нового пакета помощи Украине и Израилю и решить пограничный вопрос пока не увенчались успехом. Ранее республиканцы в сенате заблокировали компромиссный бюджетный законопроект, предусматривавший выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаИзраильВладимир ЗеленскийКамала ХаррисМайк Джонсон
 
 
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