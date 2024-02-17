https://ria.ru/20240217/zelenskiy-1927946297.html

Зеленский повеселил публику в Мюнхене растерянным вопросом про перевод

Зеленский повеселил публику в Мюнхене растерянным вопросом про перевод - РИА Новости, 17.02.2024

Зеленский повеселил публику в Мюнхене растерянным вопросом про перевод

Владимир Зеленский на фоне вывода украинских сил из Авдеевки развеселил публику на Мюнхенской конференции по безопасности, когда не стал отвечать на английском... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T13:39

2024-02-17T13:39

2024-02-17T15:59

в мире

авдеевка

мюнхен

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне вывода украинских сил из Авдеевки развеселил публику на Мюнхенской конференции по безопасности, когда не стал отвечать на английском языке и уточнял насчет перевода вопросов модератора. "Президент решил говорить на украинском при ответе на вопросы, так что все надевайте наушники. <…> У вас такой хороший английский, если бы мне удалось убедить вас сделать это на английском, я была бы очень счастлива. <…> Подскажите мне кто-нибудь, на английском номер один (канала на аппаратуре для перевода. — Прим. ред.). <...> Вам это не нужно", — заявила модератор Кристиан Аманпур. "У меня нет перевода. <…> Мне он не нужен?" — растерянно ответил Зеленский, вызвав смех публики. Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки в ДНР и переходе к обороне. Зеленский в Мюнхене признал отвод войск. В пятницу высокопоставленная представительница Пентагона заявила журналистам, что США видят, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ, неизбежных без возобновления американской помощи. Авдеевка — северный пригород Донецка, она была мощным укрепрайоном ВСУ. Из Авдеевки ВСУ обстреливали мирные кварталы Донецка.

https://ria.ru/20240217/zelenskiy-1927945324.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927908903.html

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в мире, авдеевка, мюнхен, владимир зеленский