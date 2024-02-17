https://ria.ru/20240217/zapad-1927902462.html

"Очередная ложь": на Западе неожиданно поддержали Россию

"Очередная ложь": на Западе неожиданно поддержали Россию - РИА Новости, 17.02.2024

"Очередная ложь": на Западе неожиданно поддержали Россию

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал обвинения в адрес России в "геноциде" и задался вопросом, почему в таком случае родители нового главкома ВСУ... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T01:56

2024-02-17T01:56

2024-02-17T01:56

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чей боуз

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александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал обвинения в адрес России в "геноциде" и задался вопросом, почему в таком случае родители нового главкома ВСУ Александра Сырского мирно живут в России, об этом он написал на своей странице в социальной сети X."Если Россия осуществляет "геноцид" против Украины, как могут родители и брат главнокомандующего, родившегося в России, жить там в абсолютном мире?" — поинтересовался журналист.Боуз также напомнил, что в России не запрещен украинский язык, граждане Украины могут свободно въезжать в страну, их никто не ограничивает и не преследует. Журналист задался вопросом, почему, несмотря на риторику киевского режима, Украина так и не объявила войну России."Это очередная ложь, распространяемая Западом и обеспеченная Киевом", — заключил Боуз.Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля назначил Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. По сведениям из СМИ и открытых источников, новый военачальник родился во Владимирской области, его родные живут в России.Как заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, журналисты разыскали родных и знакомых Сырского. По ее словам, его родители, которые участвуют в "Бессмертном полку", очень достойные люди, которые в ужасе от того, что их сын теперь командует ВСУ.

https://ria.ru/20240216/syrskiy-1927822006.html

https://ria.ru/20240216/zaluzhnyy-1927766762.html

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