Рейтинг@Mail.ru
"Очередная ложь": на Западе неожиданно поддержали Россию - РИА Новости, 17.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:56 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/zapad-1927902462.html
"Очередная ложь": на Западе неожиданно поддержали Россию
"Очередная ложь": на Западе неожиданно поддержали Россию - РИА Новости, 17.02.2024
"Очередная ложь": на Западе неожиданно поддержали Россию
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал обвинения в адрес России в "геноциде" и задался вопросом, почему в таком случае родители нового главкома ВСУ... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T01:56
2024-02-17T01:56
в мире
россия
чей боуз
украина
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
владимирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343877_0:102:1978:1215_1920x0_80_0_0_32534c75de6d8f0c0fd03f40cbfa8d56.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал обвинения в адрес России в "геноциде" и задался вопросом, почему в таком случае родители нового главкома ВСУ Александра Сырского мирно живут в России, об этом он написал на своей странице в социальной сети X."Если Россия осуществляет "геноцид" против Украины, как могут родители и брат главнокомандующего, родившегося в России, жить там в абсолютном мире?" — поинтересовался журналист.Боуз также напомнил, что в России не запрещен украинский язык, граждане Украины могут свободно въезжать в страну, их никто не ограничивает и не преследует. Журналист задался вопросом, почему, несмотря на риторику киевского режима, Украина так и не объявила войну России."Это очередная ложь, распространяемая Западом и обеспеченная Киевом", — заключил Боуз.Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля назначил Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. По сведениям из СМИ и открытых источников, новый военачальник родился во Владимирской области, его родные живут в России.Как заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, журналисты разыскали родных и знакомых Сырского. По ее словам, его родители, которые участвуют в "Бессмертном полку", очень достойные люди, которые в ужасе от того, что их сын теперь командует ВСУ.
https://ria.ru/20240216/syrskiy-1927822006.html
https://ria.ru/20240216/zaluzhnyy-1927766762.html
россия
украина
владимирская область
ирландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343877_112:0:1868:1317_1920x0_80_0_0_35da69cfe0abb378f085c7e8f16f3118.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, чей боуз, украина, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, владимирская область, ирландия
В мире, Россия, Чей Боуз, Украина, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Владимирская область, Ирландия
"Очередная ложь": на Западе неожиданно поддержали Россию

Журналист Боуз раскритиковал обвинения в адрес России в "геноциде"

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкЛуна над Спасской башней Московского Кремля
Луна над Спасской башней Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Луна над Спасской башней Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал обвинения в адрес России в "геноциде" и задался вопросом, почему в таком случае родители нового главкома ВСУ Александра Сырского мирно живут в России, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
"Если Россия осуществляет "геноцид" против Украины, как могут родители и брат главнокомандующего, родившегося в России, жить там в абсолютном мире?" — поинтересовался журналист.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Зеленский уже не контролирует. В США раскрыли шокирующий факт о Сырском
Вчера, 16:22
Боуз также напомнил, что в России не запрещен украинский язык, граждане Украины могут свободно въезжать в страну, их никто не ограничивает и не преследует. Журналист задался вопросом, почему, несмотря на риторику киевского режима, Украина так и не объявила войну России.
«
"Это очередная ложь, распространяемая Западом и обеспеченная Киевом", — заключил Боуз.
Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля назначил Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. По сведениям из СМИ и открытых источников, новый военачальник родился во Владимирской области, его родные живут в России.
Как заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, журналисты разыскали родных и знакомых Сырского. По ее словам, его родители, которые участвуют в "Бессмертном полку", очень достойные люди, которые в ужасе от того, что их сын теперь командует ВСУ.
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
СМИ: отставка Залужного с поста главкома ВСУ разделила Украину на две части
Вчера, 12:47
 
В миреРоссияЧей БоузУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВладимирская областьИрландия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала