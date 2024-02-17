https://ria.ru/20240217/zakharova-1927936153.html
Захарова назвала истинную причину вывода украинских войск из Авдеевки
Захарова назвала истинную причину вывода украинских войск из Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024
Захарова назвала истинную причину вывода украинских войск из Авдеевки
Киев решил вывести войска из Авдеевки не для "спасения жизней", а потому что может воевать только за деньги, заявила официальный представитель российского МИД... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T12:28
2024-02-17T12:28
2024-02-17T13:13
в мире
авдеевка
киев
украина
мария захарова
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927936590_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_d17f8a29f1a401572575820a1c5b163b.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Киев решил вывести войска из Авдеевки не для "спасения жизней", а потому что может воевать только за деньги, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram-канале.Так она прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что решение об отходе принято ради того, чтобы "сохранить жизни людей"."Нет, не поэтому. А потому что ЗеПрезидент с бандой умеют "воевать" только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан", — написала дипломат.Все остальное для киевского режима не имеет никакого значения, заключила Захарова.О выводе украинских подразделений из Авдеевки объявил минувшей ночью главком ВСУ Александр Сырский. В последние дни украинские военные признавали, что ситуация для них там сложилась критическая, хуже, чем в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года.О критическом положении ВСУ в Авдеевке говорили и в Пентагоне. Там отметили, что у украинской армии заканчиваются боеприпасы и другие ресурсы, а грядущую потерю города назвали предвестником новых поражений, неизбежных без возобновления американской помощи.Как рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин, ВСУ покидают позиции в Авдеевке хаотично, бросая раненых и спасаясь бегством. Но, по его словам, говорить о переходе города под российский контроль пока преждевременно, нужно дождаться официального сообщения Минобороны.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас бои за город продолжаются.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927908903.html
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927864983.html
авдеевка
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927936590_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_49f41423cb166b70ffc7f4d5552531e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авдеевка, киев, украина, мария захарова, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
В мире, Авдеевка, Киев, Украина, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине
Захарова назвала истинную причину вывода украинских войск из Авдеевки
Захарова: Зеленский и Сырский выводят войска из Авдеевки не для спасения жизней
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Киев решил вывести войска из Авдеевки не для "спасения жизней", а потому что может воевать только за деньги, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram-канале
.
Так она прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что решение об отходе принято ради того, чтобы "сохранить жизни людей".
"Нет, не поэтому. А потому что ЗеПрезидент с бандой умеют "воевать" только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан", — написала дипломат.
Все остальное для киевского режима не имеет никакого значения, заключила Захарова.
"Придурок": украинцы отреагировали на падение Авдеевки
О выводе украинских подразделений из Авдеевки объявил минувшей ночью главком ВСУ Александр Сырский. В последние дни украинские военные признавали, что ситуация для них там сложилась критическая, хуже, чем в Артемовске
, который Киев
сдал в мае 2023 года.
О критическом положении ВСУ в Авдеевке говорили и в Пентагоне
. Там отметили, что у украинской армии заканчиваются боеприпасы и другие ресурсы, а грядущую потерю города назвали предвестником новых поражений, неизбежных без возобновления американской помощи.
Как рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин, ВСУ покидают позиции в Авдеевке хаотично, бросая раненых и спасаясь бегством. Но, по его словам, говорить о переходе города под российский контроль пока преждевременно, нужно дождаться официального сообщения Минобороны.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас бои за город продолжаются.
В ВСУ пугают повторением судьбы Артемовска для городов западнее Авдеевки