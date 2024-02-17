https://ria.ru/20240217/zaderzhanie-1927995549.html
В Краснодаре задержали жителя, подложившего бомбу под машину родственника
В Краснодаре задержали жителя, подложившего бомбу под машину родственника - РИА Новости, 17.02.2024
В Краснодаре задержали жителя, подложившего бомбу под машину родственника
Правоохранительные органы задержали жителя Краснодара, который подбросил под иномарку родственника самодельное взрывное устройство в корпусе огнетушителя,... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T20:36
2024-02-17T20:36
2024-02-17T20:36
происшествия
краснодар
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863863141_0:121:3001:1809_1920x0_80_0_0_0f1b605fa41bdab96e40a2418eef8f73.jpg
КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали жителя Краснодара, который подбросил под иномарку родственника самодельное взрывное устройство в корпусе огнетушителя, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД. В полицию Краснодара обратился местный житель. Он сообщил, что заметил родственника возле своего дома, который положил под его автомобиль подозрительный предмет и скрылся. "Прибывшие на место происшествия полицейские и бойцы Росгвардии обнаружили под машиной заявителя огнетушитель. При обследовании правоохранители применили служебную собаку, которая сигнальным поведением обозначила наличие опасного предмета. Полицейские оцепили территорию и эвакуировали жильцов трех домов. Для обезвреживания самодельного устройства подключились специалисты регионального УФСБ. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении. Уточняется, что под иномаркой было найдено самодельное взрывное устройство. По данным ведомства, сотрудники уголовного розыска задержали 48-летнего местного жителя и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20231219/transheya-1916682963.html
https://ria.ru/20240126/arest-1923743778.html
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863863141_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_627662d9caeb7c87267428f1f303ff3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Краснодар, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Краснодаре задержали жителя, подложившего бомбу под машину родственника
МВД: в Краснодаре задержали жителя, подложившего бомбу под машину родственника
КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали жителя Краснодара, который подбросил под иномарку родственника самодельное взрывное устройство в корпусе огнетушителя, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД.
В полицию Краснодара обратился местный житель. Он сообщил, что заметил родственника возле своего дома, который положил под его автомобиль подозрительный предмет и скрылся.
В Краснодаре задержали подозреваемого по делу о расстреле строителей
"Прибывшие на место происшествия полицейские и бойцы Росгвардии
обнаружили под машиной заявителя огнетушитель. При обследовании правоохранители применили служебную собаку, которая сигнальным поведением обозначила наличие опасного предмета. Полицейские оцепили территорию и эвакуировали жильцов трех домов. Для обезвреживания самодельного устройства подключились специалисты регионального УФСБ. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Уточняется, что под иномаркой было найдено самодельное взрывное устройство.
По данным ведомства, сотрудники уголовного розыска задержали 48-летнего местного жителя и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Краснодаре арестовали обвиняемого в убийстве женщины и ее дочери