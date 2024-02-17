https://ria.ru/20240217/zaderzhanie-1927995549.html

В Краснодаре задержали жителя, подложившего бомбу под машину родственника

В Краснодаре задержали жителя, подложившего бомбу под машину родственника - РИА Новости, 17.02.2024

В Краснодаре задержали жителя, подложившего бомбу под машину родственника

Правоохранительные органы задержали жителя Краснодара, который подбросил под иномарку родственника самодельное взрывное устройство в корпусе огнетушителя,... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T20:36

2024-02-17T20:36

2024-02-17T20:36

происшествия

краснодар

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали жителя Краснодара, который подбросил под иномарку родственника самодельное взрывное устройство в корпусе огнетушителя, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД. В полицию Краснодара обратился местный житель. Он сообщил, что заметил родственника возле своего дома, который положил под его автомобиль подозрительный предмет и скрылся. "Прибывшие на место происшествия полицейские и бойцы Росгвардии обнаружили под машиной заявителя огнетушитель. При обследовании правоохранители применили служебную собаку, которая сигнальным поведением обозначила наличие опасного предмета. Полицейские оцепили территорию и эвакуировали жильцов трех домов. Для обезвреживания самодельного устройства подключились специалисты регионального УФСБ. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении. Уточняется, что под иномаркой было найдено самодельное взрывное устройство. По данным ведомства, сотрудники уголовного розыска задержали 48-летнего местного жителя и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20231219/transheya-1916682963.html

https://ria.ru/20240126/arest-1923743778.html

краснодар

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происшествия, краснодар, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)