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В Краснодаре задержали жителя, подложившего бомбу под машину родственника - РИА Новости, 17.02.2024
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20:36 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/zaderzhanie-1927995549.html
В Краснодаре задержали жителя, подложившего бомбу под машину родственника
В Краснодаре задержали жителя, подложившего бомбу под машину родственника - РИА Новости, 17.02.2024
В Краснодаре задержали жителя, подложившего бомбу под машину родственника
Правоохранительные органы задержали жителя Краснодара, который подбросил под иномарку родственника самодельное взрывное устройство в корпусе огнетушителя,... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T20:36
2024-02-17T20:36
происшествия
краснодар
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали жителя Краснодара, который подбросил под иномарку родственника самодельное взрывное устройство в корпусе огнетушителя, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД. В полицию Краснодара обратился местный житель. Он сообщил, что заметил родственника возле своего дома, который положил под его автомобиль подозрительный предмет и скрылся. "Прибывшие на место происшествия полицейские и бойцы Росгвардии обнаружили под машиной заявителя огнетушитель. При обследовании правоохранители применили служебную собаку, которая сигнальным поведением обозначила наличие опасного предмета. Полицейские оцепили территорию и эвакуировали жильцов трех домов. Для обезвреживания самодельного устройства подключились специалисты регионального УФСБ. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении. Уточняется, что под иномаркой было найдено самодельное взрывное устройство. По данным ведомства, сотрудники уголовного розыска задержали 48-летнего местного жителя и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20231219/transheya-1916682963.html
https://ria.ru/20240126/arest-1923743778.html
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происшествия, краснодар, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Краснодар, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Краснодаре задержали жителя, подложившего бомбу под машину родственника

МВД: в Краснодаре задержали жителя, подложившего бомбу под машину родственника

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали жителя Краснодара, который подбросил под иномарку родственника самодельное взрывное устройство в корпусе огнетушителя, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД.
В полицию Краснодара обратился местный житель. Он сообщил, что заметил родственника возле своего дома, который положил под его автомобиль подозрительный предмет и скрылся.
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"Прибывшие на место происшествия полицейские и бойцы Росгвардии обнаружили под машиной заявителя огнетушитель. При обследовании правоохранители применили служебную собаку, которая сигнальным поведением обозначила наличие опасного предмета. Полицейские оцепили территорию и эвакуировали жильцов трех домов. Для обезвреживания самодельного устройства подключились специалисты регионального УФСБ. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Уточняется, что под иномаркой было найдено самодельное взрывное устройство.
По данным ведомства, сотрудники уголовного розыска задержали 48-летнего местного жителя и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ПроисшествияКраснодарФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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