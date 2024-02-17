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В Якутии прошел IV фестиваль молодежи "Муус Устар"
В Якутии прошел IV фестиваль молодежи "Муус Устар" - РИА Новости, 17.02.2024
В Якутии прошел IV фестиваль молодежи "Муус Устар"
Более 2 тысяч участников со всех районов собрались в городе Якутске на IV фестиваль молодежи "Муус Устар", сообщил глава республики Айсен Николаев на финальном... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T15:09
2024-02-17T15:09
2024-02-17T15:09
республика саха (якутия)
якутск
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 17 фев - РИА Новости. Более 2 тысяч участников со всех районов собрались в городе Якутске на IV фестиваль молодежи "Муус Устар", сообщил глава республики Айсен Николаев на финальном мероприятии. Ранее президент России Владимир Путин направил приветствие участникам молодежного фестиваля "Муус устар", поздравив их с открытием фестиваля, назвав его значимым событием для объединения и проявления талантов молодежи в Якутии. По словам главы региона, с каждым годом мероприятие становится масштабнее. "Со всей республики сюда приехали более 2 тысяч участников. Это победители районного этапа, представители самых разных индустрий. В этом году проведены мероприятия по 14 разным трекам. Фестиваль уже состоялся, именно как фестиваль, который помогает нашей молодежи расти, получать новые компетенции, самоутверждаться, знакомиться", - отметил Николаев. На закрытии мероприятия в Центре спортивной подготовки "Триумф" приняли участие 700 человек, что в два раза больше, чем в прошлом году. На сцене выступили якутские и российские звезды. Также ярким акцентом шоу в честь Года семьи в РФ стало торжественное бракосочетание студентов Алены и Николая Васильевых. Молодежный фестиваль "Муус устар" проводится в Якутии с 2021 года. В этом году он проходит в четвертый раз. Он направлен на выявление, поддержку и продвижение молодых талантов республики в различных сферах, продвижение идей добровольчества, здорового образа жизни. Организаторы фестиваля - правительство Якутии при поддержке компании "Эльга".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутск, айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Якутск, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
В Якутии прошел IV фестиваль молодежи "Муус Устар"
Две тысячи участников приехали на IV фестиваль молодежи "Муус Устар" в Якутске
ЯКУТСК, 17 фев - РИА Новости.
Более 2 тысяч участников со всех районов собрались в городе Якутске на IV фестиваль молодежи "Муус Устар", сообщил глава республики Айсен Николаев на финальном мероприятии
.
Ранее президент России Владимир Путин направил приветствие участникам молодежного фестиваля "Муус устар", поздравив их с открытием фестиваля, назвав его значимым событием для объединения и проявления талантов молодежи в Якутии.
По словам главы региона, с каждым годом мероприятие становится масштабнее.
«
"Со всей республики сюда приехали более 2 тысяч участников. Это победители районного этапа, представители самых разных индустрий. В этом году проведены мероприятия по 14 разным трекам. Фестиваль уже состоялся, именно как фестиваль, который помогает нашей молодежи расти, получать новые компетенции, самоутверждаться, знакомиться", - отметил Николаев.
На закрытии мероприятия в Центре спортивной подготовки "Триумф" приняли участие 700 человек, что в два раза больше, чем в прошлом году. На сцене выступили якутские и российские звезды. Также ярким акцентом шоу в честь Года семьи в РФ стало торжественное бракосочетание студентов Алены и Николая Васильевых.
Молодежный фестиваль "Муус устар" проводится в Якутии с 2021 года. В этом году он проходит в четвертый раз. Он направлен на выявление, поддержку и продвижение молодых талантов республики в различных сферах, продвижение идей добровольчества, здорового образа жизни. Организаторы фестиваля - правительство Якутии при поддержке компании "Эльга".