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В Якутии прошел IV фестиваль молодежи "Муус Устар"

В Якутии прошел IV фестиваль молодежи "Муус Устар" - РИА Новости, 17.02.2024

В Якутии прошел IV фестиваль молодежи "Муус Устар"

Более 2 тысяч участников со всех районов собрались в городе Якутске на IV фестиваль молодежи "Муус Устар", сообщил глава республики Айсен Николаев на финальном... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T15:09

2024-02-17T15:09

2024-02-17T15:09

республика саха (якутия)

якутск

айсен николаев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 17 фев - РИА Новости. Более 2 тысяч участников со всех районов собрались в городе Якутске на IV фестиваль молодежи "Муус Устар", сообщил глава республики Айсен Николаев на финальном мероприятии. Ранее президент России Владимир Путин направил приветствие участникам молодежного фестиваля "Муус устар", поздравив их с открытием фестиваля, назвав его значимым событием для объединения и проявления талантов молодежи в Якутии. По словам главы региона, с каждым годом мероприятие становится масштабнее. "Со всей республики сюда приехали более 2 тысяч участников. Это победители районного этапа, представители самых разных индустрий. В этом году проведены мероприятия по 14 разным трекам. Фестиваль уже состоялся, именно как фестиваль, который помогает нашей молодежи расти, получать новые компетенции, самоутверждаться, знакомиться", - отметил Николаев. На закрытии мероприятия в Центре спортивной подготовки "Триумф" приняли участие 700 человек, что в два раза больше, чем в прошлом году. На сцене выступили якутские и российские звезды. Также ярким акцентом шоу в честь Года семьи в РФ стало торжественное бракосочетание студентов Алены и Николая Васильевых. Молодежный фестиваль "Муус устар" проводится в Якутии с 2021 года. В этом году он проходит в четвертый раз. Он направлен на выявление, поддержку и продвижение молодых талантов республики в различных сферах, продвижение идей добровольчества, здорового образа жизни. Организаторы фестиваля - правительство Якутии при поддержке компании "Эльга".

якутск

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

якутск, айсен николаев, республика саха (якутия)