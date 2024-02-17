https://ria.ru/20240217/viktorina-1927921995.html
Викторина об истории Красноярского края пройдет на выставке "Россия"
Викторина об истории Красноярского края пройдет на выставке "Россия" - РИА Новости, 17.02.2024
Викторина об истории Красноярского края пройдет на выставке "Россия"
Презентация научного и образовательного потенциала Красноярского края, игровая викторина и сувениры с тематикой региона ждут посетителей выставки-форума... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T09:56
2024-02-17T09:56
2024-02-17T09:56
красноярский край
россия
выставка-форум "россия"
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КРАСНОЯРСК, 17 фев – РИА Новости. Презентация научного и образовательного потенциала Красноярского края, игровая викторина и сувениры с тематикой региона ждут посетителей выставки-форума "Россия" в тематический день "Образование", сообщается в официальном в Telegram-канале Красноярского края. Торжественное открытие тематического дня "Образование", организованного при поддержке Министерства просвещения РФ, состоится в воскресенье на ВДНХ на выставке-форуме "Россия". "На нашем стенде будут работать несколько интерактивных площадок. Ребята школьного возраста смогут пройти экспресс-тест на планшетах, который позволит определить дальнейшую профессиональную траекторию. В ходе игры "история Красноярского края" участники получат картонные карточки, которые познакомят с достопримечательностями Красноярского края и ответят на 10 вопросов о истории края. Посетители, принявшие участие в игре, получат сувениры с символикой региона", - говорится в сообщении. Стенд дополненной реальности позволит познакомить посетителей площадки со знаменитыми людьми региона. Также на видеоэкранах будут транслироваться видеоролики, посвященные достижениям сферы образования нашего края – о создании "Профессионалитета", деятельности Кванториумов, IT-кубов.
https://ria.ru/20240215/pereselenie-1927641466.html
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красноярский край, россия, выставка-форум "россия"
Красноярский край, Россия, Выставка-форум "Россия"
КРАСНОЯРСК, 17 фев – РИА Новости. Презентация научного и образовательного потенциала Красноярского края, игровая викторина и сувениры с тематикой региона ждут посетителей выставки-форума "Россия" в тематический день "Образование", сообщается в официальном в Telegram-канале Красноярского края.
Торжественное открытие тематического дня "Образование", организованного при поддержке Министерства просвещения РФ, состоится в воскресенье на ВДНХ на выставке-форуме "Россия".
«
"На нашем стенде будут работать несколько интерактивных площадок. Ребята школьного возраста смогут пройти экспресс-тест на планшетах, который позволит определить дальнейшую профессиональную траекторию. В ходе игры "история Красноярского края" участники получат картонные карточки, которые познакомят с достопримечательностями Красноярского края и ответят на 10 вопросов о истории края. Посетители, принявшие участие в игре, получат сувениры с символикой региона", - говорится в сообщении.
Стенд дополненной реальности позволит познакомить посетителей площадки со знаменитыми людьми региона. Также на видеоэкранах будут транслироваться видеоролики, посвященные достижениям сферы образования нашего края – о создании "Профессионалитета", деятельности Кванториумов, IT-кубов.
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