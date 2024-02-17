https://ria.ru/20240217/vartanyan-1927925030.html

Историограф рассказал о легендарном разведчике Вартаняне

Историограф рассказал о легендарном разведчике Вартаняне - РИА Новости, 17.02.2024

Историограф рассказал о легендарном разведчике Вартаняне

Легендарный советский разведчик-нелегал, Герой Советского Союза Геворк Вартанян вместе со своей супругой Гоар за несколько десятилетий работы сделали гораздо... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T10:35

2024-02-17T10:35

2024-02-17T10:36

общество

россия

геворк вартанян

гоар вартанян

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Легендарный советский разведчик-нелегал, Герой Советского Союза Геворк Вартанян вместе со своей супругой Гоар за несколько десятилетий работы сделали гораздо больше того, что простому человеку можно предположить в самых смелых мыслях, и при этом остались в памяти знавших их людей на редкость дружелюбными, искренними людьми. Об этом РИА Новости рассказал историограф отечественной внешней разведки, заместитель главного редактора "Российской газеты" Николай Долгополов, в своих статьях, книгах и фильмах впервые открывший супругов Вартанян для общества. В субботу исполняется сто лет со дня рождения Геворка Вартаняна (1924-2012). Первая встреча "Конечно, вспоминается наша первая встреча с Геворком Андреевичем и Гоар Левоновной. Это было много лет назад у них дома. Я до этого ни разу не видел их, даже на фотографии. Они до той поры были абсолютно закрыты. Мне просто дали адрес, сказали, что меня ждут. Я ехал туда и, признаюсь, очень волновался, потому что думал, что встречусь с людьми, очень далекими от нашего сегодня, что мне будет трудно найти с ними общий язык", - вспоминает Долгополов. По его словам, как только он переступил порог квартиры четы Вартанян, волнение сразу же исчезло. "Геворк Андреевич и Гоар Левоновна встретили меня радушно. Геворк Андреевич предстал приветливым, европейского вида человеком - в очень хорошем костюме, с хорошо подобранным галстуком. А Гоар Левоновна – в очень красивом платье и элегантных туфельках на довольно-таки высоких каблучках", - говорит Долгополов. "Мы прошли в гостиную – без излишеств, но элегантную, оформленную со вкусом. Идеальная чистота, классический порядок. Видно было, что люди долгие годы провели на Востоке", - добавил он. И первое, чем занялись хозяева и гость, была рассадка. "Мы сели не за большой стол, а за маленький столик – так было удобнее для работы. И Гоар Левоновна сказала: "Жора, ты будешь сидеть здесь". Она его назвала только Жорой. Геворк Андреевич сел на выбранное супругой место. "Николай, а ваше место вот здесь. А я сяду здесь, чтобы мне было удобно выходить, если надо будет идти на кухню". Гоар Левоновна приготовила потрясающие сугубо армянские яства. И всегда готовила их, когда я приходил к ним", - рассказывает Долгополов. "Геворк Андреевич сел так, чтобы ему было удобно рассказывать, а мне – записывать. И эта рассадка впоследствии ни разу не нарушалась. Мы к ней привыкли, нам так было удобно", - добавляет он. Супруги Вартанян "были очень дисциплинированными, очень аккуратными и очень дружелюбными людьми", отметил собеседник агентства. По словам Долгополова, из-за занятости в редакции ему трудно было часто приезжать к Вартанянам, и он посылал к ним девушек-курьеров со своими статьями. "Геворк Андреевич и Гоар Левоновна любили, чтобы я посылал им тексты, набранные на компьютере и распечатанные на бумаге. Так вот девушки всегда, возвратившись, говорили: "Так неловко вышло…". Я, понимающе улыбаясь, отвечал: "Знаю, что было - вам преподнесли коробку конфет". "Точно. Так неловко, такие люди!" Искренность и осторожность Геворк и Гоар Вартанян умели быстро устанавливать отношения с людьми, эти отношения были искренними, совсем не наигранными, и потому долгими, подчеркивает Долгополов: "Может быть, поэтому к ним все тянулись и так уважали". "С ними было очень приятно работать. Мы много беседовали. Сначала говорили о Тегеране, потом, когда оказалось возможно, о некоторых других вещах. Мы садились за тот столик – и начиналась очень ответственная работа. Они изучали все, что я им присылал. Геворк Андреевич все эти большие статьи читал вслух", - вспоминает Долгополов. "Они мне все наговаривали – у них была четкая речь, я за ними записывал, стараясь сохранить их язык, их стиль. Очень редко от них бывали пометки. Иногда это бывали специфические, профессиональные термины разведки", - добавляет он. Лишь раз за все годы общения материал журналиста подвергся правке. "Геворк Андреевич рассказал об эпизоде, имевшем место в одном городе. Но получилось так, что он довольно детально описал ситуацию, а я записал так, как он рассказывал. Это место я узнал и, что называется, не жалел красок для его описания", - говорит Долгополов. "И я увидел, как при чтении текста Геворк Андреевич остановил свое внимание на этом месте и как прямо-таки встрепенулась Гоар Левоновна. Они дочитали текст, и Геворк Андреевич сказал: "А вот теперь вернемся к этому эпизоду. Мне бы не хотелось, чтобы это место узнали и другие, и чтобы они поняли, что я там работал". И это был первый и последний раз, когда мы текст серьезно правили и переиначивали", - вспоминает собеседник агентства. Такое же отношение было и к фотографиям. "Те фото, где местность была узнаваема, мы не использовали. Это была очень аккуратная работа", - отмечает Долгополов. По словам Долгополова, в его беседах с супружескими парами нелегалов жена была всегда более осторожна. "А Гоар Левоновна, я бы сказал, была исключительно осторожна. Меня это сначала поражало", - говорит он. "Гоар Левоновна всегда была готова рассказать что-то веселое, с юмором вспоминала разные ситуации, например, когда ей приходилось от кого-то удирать: "А я села – и по газам, по газам!". А тут: "Жора, а об этом можно говорить?" Он: "Можно". Она: "Жора, а вот это – это оперативный эпизод". Он: "Ну Николаю можно рассказать, он нам всегда показывает, что хочет опубликовать", - рассказывает Долгополов. "Однажды, когда Геворка Андреевича уже не стало, возникла необходимость переделать главу одной книги, в которой рассказывалось о них с Гоар Левоновной. Я приехал к ней, и мы работали очень долго, очень тщательно – гораздо дольше, чем мы это делали с Геворком Андреевичем", - добавляет собеседник агентства. В беседах с Вартанянами иногда приходилось выключать диктофон – некоторые вещи говорились не под запись, отмечает Долгополов. "Ими было рассказано только то, что можно было рассказать – и на этом надо ставить точку. И так и должно быть. Но я уверен, что Геворк Андреевич и Гоар Левоновна сделали гораздо больше того, что мы можем в своих самых смелых мыслях предположить", - подчеркивает Долгополов. По его словам, огромный путь в разведке, который прошли Вартаняны, был исключительно успешным, но им также сопутствовала удача. "Геворк Андреевич и Гоар Левоновна в один голос говорили мне, что им очень везло – прежде всего в том, что на их пути не оказалось предателя. Я думаю, потому, что в разведке их знало очень мало людей, прежде всего в руководстве. Даже начальник нелегальной разведки - Управления "С" - Юрий Иванович Дроздов лично познакомился с ними уже в конце их боевого пути", - говорит Долгополов. Живая память По мнению историков спецслужб, закономерно и заслуженно то, что именно Геворк Вартанян в 1984 году стал первым в послевоенной истории разведчиком-нелегалом, ставшим Героем Советского Союза. "Сейчас известно, что первым сотрудником внешней разведки, получившим это звание после Великой Отечественной войны, был Владимир Ильич Горовой. А вот нелегалы этим высшим званием никак не были отмечены. И Юрий Дроздов подумал: а почему так? И он вызвал человека, который в Управлении "С" отвечал за самых "крепких", самых важных нелегалов", - рассказывает Долгополов. "Юрий Иванович в свое время в беседе назвал мне этого человека как "полковник К.", и добавил, что за пределами разведки его настоящее имя навсегда останется тайной. Но вот прошли годы – и это имя обнародовали. Теперь разведчик рассекречен. Это Владимир Иосифович Лохов", - добавляет Долгополов. Владимир Лохов очень долго анализировал материалы с результатами работы тех или иных нелегалов. В итоге остановились на Вартаняне. Представление на звание Героя Советского Союза на него писал именно Лохов. Оно поступило на стол Дроздову, а от него – председателю КГБ Юрию Андропову. "Юрий Дроздов рассказывал мне, что Андропов его вызвал к себе, и у них состоялся разговор тет-а-тет. Юрий Владимирович спросил Юрия Ивановича: "Это все правда, ручаешься за это?" "Да", - подтвердил Дроздов. И Вартанян получил Золотую Звезду", - говорит Долгополов. По словам собеседника агентства, Геворк Вартанян не забывается. "И иногда возникает такое чувство, что он где-то рядом. Мне вспоминаются его советы, которым я стараюсь следовать гораздо чаще, чем раньше. Например, он всегда говорил мне: не надо предаваться горечи из-за допущенных ошибок. Ошибки надо быстро анализировать, стараться их не допускать впредь, но и побыстрее забывать. Мне кажется, что это хороший принцип, потому что мы часто переживаем из-за чего-то неудачно сделанного, и это нас вперед не продвигает", - признается Долгополов. "И что еще надо подчеркнуть – память о Геворке Андреевиче и Гоар Левоновне по-настоящему жива среди армянского народа. И это не просто слова. Вы даже не представляете, сколько мне в преддверии столетия Геворка Андреевича позвонило самых разных людей из армянской общины – врачей, ученых, деятелей искусства, они приглашали меня на вечера памяти, всем было интересно побольше услышать о Вартаняне. И вот это попросту потрясло", - говорит Долгополов. Потомственный разведчик Геворк Андреевич Вартанян родился 17 февраля 1924 года в Ростове-на-Дону в семье Андрея Вартаняна, иранского подданного, директора маслобойного завода. В 1930 году, когда Геворку было шесть лет, семья выехала в Иран. Его отец был связан с советской внешней разведкой и покинул СССР по ее заданию. Под прикрытием коммерческой деятельности Андрей Вартанян вел активную разведывательную агентурную работу. Именно под влиянием отца Геворк стал разведчиком. Геворк Вартанян связал свою судьбу с советской разведкой в 16 лет, когда в феврале 1940 года установил прямой контакт с резидентурой НКВД в Тегеране. По поручению резидента Ивана Агаянца Геворк возглавил спецгруппу по выявлению фашистской агентуры и немецких разведчиков в Тегеране и других иранских городах. Только за два года его группа, называвшаяся "Легкой кавалерией" и передвигавшася на велосипедах, установила около 400 человек, так или иначе связанных с германской разведкой. Результаты работы "Легкой кавалерии" под руководством "Амира" (таким тогда был оперативный псевдоним Геворка Вартаняна) помогли разгромить гитлеровское подполье в Иране, что имело огромное значение с точки зрения обеспечения безопасности встречи в Тегеране глав трех держав – СССР, США и Великобритании Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля в конце ноября-начале декабря 1943 года. В частности, именно "Легкая кавалерия", в которую входила и будущая супруга Геворка Вартаняна Гоар (1926-2019), за несколько месяцев до Тегеранской конференции выследила Франца Майера (настоящее имя Рихард Август) - главного представителя германской политической разведки в Тегеране в годы войны. В 1951 году Геворк Вартанян был выведен в СССР и окончил факультет иностранных языков Ереванского университета. С 1956 года в течение 30 лет супруги Геворк и Гоар Вартанян под оперативными псевдонимами "Анри" и "Анита" работали на нелегальном положении в экстремальных условиях в разных странах. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. В преддверии столетия Вартаняна "Российская газета" обнародовала некоторые рассекреченные Службой внешней разведки РФ материалы из личного дела Вартаняна. Согласно им, Геворк и Гоар Вартанян работали по добыванию информации о действиях США и НАТО. В частности, Вартанян "самостоятельно получил комплект "железных" документов гражданина страны НАТО, лично осуществил вербовку агента. На территории США четко провел операцию по восстановлению связи с важным источником ценной документальной информации". Согласно этим материалам, "опираясь на связи, имеющиеся в государственном аппарате, в деловых и церковных кругах" одной из стран пребывания, Вартанян постоянно получал интересующую Центр информацию о внутриполитическом положении в США, по НАТО и "по некоторым вопросам, освещающим положение в спецорганах". Результаты проведенных острых операций и добытые оперативные материалы получали высокую оценку "инстанции" - то есть руководства СССР. Из последней командировки разведчики вернулись осенью 1986 года. По мнению специалистов, конкретные результаты работы четы Вартанян столь значительны, что никогда не будут обнародованы. Геворк Вартанян ушел из жизни 10 января 2012 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Память о Геворке Вартаняне увековечена в разных проектах. Его именем недавно назвали одну из улиц в Новой Москве. Улица расположена близ школы №2070, носящей имя Вартаняна. На территории школы установлен памятник легендарному нелегалу. Автором памятника стал скульптор Александр Головачев. Ранее он рассказывал РИА Новости, что изобразил Вартаняна в его знаменитой по многим фотографиям позе – с заложенными за спину руками и с тонкой улыбкой интеллектуала на волевом лице. Бюст Геворку Вартаняну открылся в Ростове-на-Дону у школы №107, также носящей имя героя. Книга Николая Долгополова "Вартанян" из серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия" выдержала несколько переизданий. В 2014 году автор за нее был отмечен премией Службы внешней разведки РФ в области литературы и искусства. Памяти Вартаняна посвящены две книги журналиста и писателя Хачика Хутлубяна "Агент, переигравший Абвер" и "Под кодовым именем Амир". Геворк Вартанян запечатлен на многих портретах – в том числе на полотне кисти народного художника СССР Александра Шилова. В январе нынешнего года на сцене столичной школы №1694, носящей имя прославленного начальника советской внешней разведки времен Второй мировой войны Павла Фитина, прошла премьера школьного спектакля, посвященная столетию Геворка Вартаняна. В основу спектакля легла история создания и работы в Тегеране "Легкой кавалерии". Имена Геворка и Гоар Вартанян занесены на Мемориальную доску Зала истории Службы внешней разведки - это знак высшей почести в СВР. А бронзовый барельеф Вартаняна размещен на памятнике отечественным разведчикам всех времен, находящемся на территории штаб-квартиры СВР. К этому монументу "Отечество. Доблесть. Честь", открытому в 2020 году к 100-летию Службы внешней разведки, возлагал цветы президент России Владимир Путин, когда посещал штаб-квартиру СВР.

https://ria.ru/20200509/1571230036.html

https://ria.ru/20150306/1051214637.html

https://ria.ru/20150306/1051213605.html

https://ria.ru/20220629/razvedka-1798893234.html

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https://ria.ru/20150306/1051216773.html

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https://ria.ru/20200203/1564210488.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, геворк вартанян, гоар вартанян, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)