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Шольц призвал страны ЕС тратиться на помощь Киеву наравне с США - РИА Новости, 17.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:57 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/ukraina-1927948628.html
Шольц призвал страны ЕС тратиться на помощь Киеву наравне с США
Шольц призвал страны ЕС тратиться на помощь Киеву наравне с США - РИА Новости, 17.02.2024
Шольц призвал страны ЕС тратиться на помощь Киеву наравне с США
Выделять средства на военную поддержку Украины "нелегко", но странам ЕС надо стремиться к аналогичным поддержке США расходам, которые в процентном соотношении... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T13:57
2024-02-17T13:57
специальная военная операция на украине
украина
россия
олаф шольц
нато
евросоюз
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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Выделять средства на военную поддержку Украины "нелегко", но странам ЕС надо стремиться к аналогичным поддержке США расходам, которые в процентном соотношении являются "минимумом", заявил канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности. "Я знаю, что это нелегко. Нелегко и здесь, в Германии. В других странах, как и у нас, тоже раздаются критические голоса, которые спрашивают - не лучше ли потратить эти деньги на другие цели?" - заявил Шольц. Его речь транслировалась на сайте форума. Однако "без безопасности", которой, по мнению Шольца, можно добиться лишь увеличением оборонного производства, а также солидарными и регулярными вливаниями средств и оружия в Украину, всё остальное "ничто". "Правда в том, что эта война посреди Европы от нас многого потребовала. Да, деньги, которые мы тратим сейчас и в будущем на нашу безопасность, не хватает в иных сферах. Мы это чувствуем", - констатировал Шольц. В то же время он привёл в пример Штаты, которые с начала конфликта предоставили Украине чуть более 20 миллиардов долларов военной помощи в год при ВВП в 28 триллионов долларов. "Сопоставимые усилия должны стать наименьшим, что предпримет любая европейская страна", - заявил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927944235.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
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украина, россия, олаф шольц, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Олаф Шольц, НАТО, Евросоюз
Шольц призвал страны ЕС тратиться на помощь Киеву наравне с США

Шольц: помогать Киеву нелегко, но странам ЕС надо тратиться наравне с США

© AP Photo / Julia NikhinsonКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Выделять средства на военную поддержку Украины "нелегко", но странам ЕС надо стремиться к аналогичным поддержке США расходам, которые в процентном соотношении являются "минимумом", заявил канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я знаю, что это нелегко. Нелегко и здесь, в Германии. В других странах, как и у нас, тоже раздаются критические голоса, которые спрашивают - не лучше ли потратить эти деньги на другие цели?" - заявил Шольц. Его речь транслировалась на сайте форума.
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Однако "без безопасности", которой, по мнению Шольца, можно добиться лишь увеличением оборонного производства, а также солидарными и регулярными вливаниями средств и оружия в Украину, всё остальное "ничто".
"Правда в том, что эта война посреди Европы от нас многого потребовала. Да, деньги, которые мы тратим сейчас и в будущем на нашу безопасность, не хватает в иных сферах. Мы это чувствуем", - констатировал Шольц.
В то же время он привёл в пример Штаты, которые с начала конфликта предоставили Украине чуть более 20 миллиардов долларов военной помощи в год при ВВП в 28 триллионов долларов. "Сопоставимые усилия должны стать наименьшим, что предпримет любая европейская страна", - заявил он.
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Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку.
Как Европа помогает УкраинеКак Европа помогает Украине
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияОлаф ШольцНАТОЕвросоюз
 
 
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