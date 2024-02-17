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В Сети ужаснулись заявлению Бербок об Украине - РИА Новости, 17.02.2024
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13:03 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/ukraina-1927940087.html
В Сети ужаснулись заявлению Бербок об Украине
В Сети ужаснулись заявлению Бербок об Украине - РИА Новости, 17.02.2024
В Сети ужаснулись заявлению Бербок об Украине
Пользователи соцсети Х осудили министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок, написавшую у себя на странице, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T13:03
2024-02-17T13:03
в мире
германия
украина
киев
анналена бербок
олаф шольц
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пользователи соцсети Х осудили министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок, написавшую у себя на странице, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется."Не Германия. Правительство", — не согласился пользователь."Немцы не потворствуют мошенническим действиям, отмыванию денег и военным преступлениям! Мы не хотим, чтобы наши налоговые деньги отправлялись куда-либо!" — поддержал другой."Столько, сколько потребуется". Уже нет сил это слушать", — возмутился третий."У Украины в ушах стоит лишь слово "деньги", — съязвил комментатор."В этот день вы совершили непростительную ошибку", — заключили в дискуссии.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия предоставит Украине в 2024 году военную помощь в размере 7,1 миллиарда евро, на следующие годы выделены шесть миллиардов евро в виде обязательств. В целом на текущий момент страна потратила 28 миллиардов евро на уже переданную или обещанную помощь Киеву.В пятницу в Берлин с визитом прибыл украинский президент Владимир Зеленский, он подписал с Шольцем соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. В документе содержатся обязательства о разносторонней поддержке Украины Германией.
https://ria.ru/20240209/berbok-1926393007.html
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в мире, германия, украина, киев, анналена бербок, олаф шольц, владимир зеленский
В мире, Германия, Украина, Киев, Анналена Бербок, Олаф Шольц, Владимир Зеленский

В Сети ужаснулись заявлению Бербок об Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пользователи соцсети Х осудили министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок, написавшую у себя на странице, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
"Не Германия. Правительство", — не согласился пользователь.
"Немцы не потворствуют мошенническим действиям, отмыванию денег и военным преступлениям! Мы не хотим, чтобы наши налоговые деньги отправлялись куда-либо!" — поддержал другой.
"Столько, сколько потребуется". Уже нет сил это слушать", — возмутился третий.
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"У Украины в ушах стоит лишь слово "деньги", — съязвил комментатор.
"В этот день вы совершили непростительную ошибку", — заключили в дискуссии.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия предоставит Украине в 2024 году военную помощь в размере 7,1 миллиарда евро, на следующие годы выделены шесть миллиардов евро в виде обязательств. В целом на текущий момент страна потратила 28 миллиардов евро на уже переданную или обещанную помощь Киеву.
В пятницу в Берлин с визитом прибыл украинский президент Владимир Зеленский, он подписал с Шольцем соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. В документе содержатся обязательства о разносторонней поддержке Украины Германией.
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В миреГерманияУкраинаКиевАнналена БербокОлаф ШольцВладимир Зеленский
 
 
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