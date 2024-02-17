В Госдуме отреагировали на сообщения об отступлении ВСУ из Авдеевки
Депутат Чепа назвал отступление ВСУ из Авдеевки моральным поражением Киева
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Отступление ВСУ из Авдеевки стало моральным поражением для Киева, заявил в комментарии "Ленте.ру" депутат Госдумы Алексей Чепа.
"Авдеевка вряд ли будет переломным моментом. Но это знаковое место, где на протяжении многих лет создавался эшелонированный укрепрайон, куда ВСУ бросали очень много сил, резервов", — говорится в публикации.
"Авдеевка вряд ли будет переломным моментом. Но это знаковое место, где на протяжении многих лет создавался эшелонированный укрепрайон, куда ВСУ бросали очень много сил, резервов", — говорится в публикации.
Ранее главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил о решении вывести ВСУ из Авдеевки.
Накануне 3-я штурмовая бригада ВСУ, срочно отправленная на помощь в Авдеевку, сообщила, что занимает коксохимический завод на северо-западной окраине города. Позже заместитель комбрига Родион Кудряшов заявил, что местами бригада находится в полном окружении.
В Пентагоне, в свою очередь, признали, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и другие ресурсы, и назвали грядущую потерю Авдеевки предвестником новых поражений, неизбежных без возобновления американской помощи.
Накануне 3-я штурмовая бригада ВСУ, срочно отправленная на помощь в Авдеевку, сообщила, что занимает коксохимический завод на северо-западной окраине города. Позже заместитель комбрига Родион Кудряшов заявил, что местами бригада находится в полном окружении.
В Пентагоне, в свою очередь, признали, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и другие ресурсы, и назвали грядущую потерю Авдеевки предвестником новых поражений, неизбежных без возобновления американской помощи.
Авдеевка — северный пригород Донецка, был мощным укрепрайоном ВСУ.