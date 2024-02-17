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Соглашение Парижа и Киева включает обязательства Украины продолжать реформы - РИА Новости, 17.02.2024
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01:50 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/ukraina-1927901970.html
Соглашение Парижа и Киева включает обязательства Украины продолжать реформы
Соглашение Парижа и Киева включает обязательства Украины продолжать реформы - РИА Новости, 17.02.2024
Соглашение Парижа и Киева включает обязательства Украины продолжать реформы
Соглашение о безопасности между Парижем и Киевом включает обязательства Украины продолжать реформы, необходимые для вступления в ЕС, сообщает украинское издание РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T01:50
2024-02-17T01:50
в мире
украина
париж
киев
эммануэль макрон
сергей лавров
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Соглашение о безопасности между Парижем и Киевом включает обязательства Украины продолжать реформы, необходимые для вступления в ЕС, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на документ. В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский в Париже подписали двустороннее соглашение о безопасности. "В соглашении о гарантиях безопасности с Францией Украина обязалась продолжать реформы, необходимые для вступления в ЕС. В документе говорится, что Украина "будет работать над углублением ключевых реформ в сферах правосудия и верховенства права, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, модернизации своего государственного аппарата, децентрализации, защиты прав лиц, принадлежащих к меньшинствам, прозрачности и надлежащего управления как в экономическом секторе, так и в секторе безопасности и обороны", - пишет издание. Также, согласно документу, в случае гипотетического "будущего вооруженного нападения России на Украину" Киев и Париж в течение 24 часов проведут консультации для определения мер противодействия. Франция также предоставит Украине военную и экономическую поддержку. Макрон ранее уточнял, что соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО. Он сообщил, что соглашение включает в себя выделение 3 миллиардов евро военной помощи Украине в 2024 году. По словам Макрона, соглашение касается поставок современного военного оборудования Украине, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучения украинских солдат, а также укрепления оборонной индустрии Украины. Речь идет об организации совместного с французскими компаниями производства оружия на Украине. Саммит ЕС 14 декабря минувшего года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240217/makron-1927900752.html
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в мире, украина, париж, киев, эммануэль макрон, сергей лавров, владимир зеленский, евросоюз, нато
В мире, Украина, Париж, Киев, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО
Соглашение Парижа и Киева включает обязательства Украины продолжать реформы

Соглашение Парижа и Киева включает обязательства Украины продолжать реформы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Соглашение о безопасности между Парижем и Киевом включает обязательства Украины продолжать реформы, необходимые для вступления в ЕС, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на документ.
В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский в Париже подписали двустороннее соглашение о безопасности.
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"В соглашении о гарантиях безопасности с Францией Украина обязалась продолжать реформы, необходимые для вступления в ЕС. В документе говорится, что Украина "будет работать над углублением ключевых реформ в сферах правосудия и верховенства права, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, модернизации своего государственного аппарата, децентрализации, защиты прав лиц, принадлежащих к меньшинствам, прозрачности и надлежащего управления как в экономическом секторе, так и в секторе безопасности и обороны", - пишет издание.
Также, согласно документу, в случае гипотетического "будущего вооруженного нападения России на Украину" Киев и Париж в течение 24 часов проведут консультации для определения мер противодействия. Франция также предоставит Украине военную и экономическую поддержку.
Макрон ранее уточнял, что соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО. Он сообщил, что соглашение включает в себя выделение 3 миллиардов евро военной помощи Украине в 2024 году. По словам Макрона, соглашение касается поставок современного военного оборудования Украине, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучения украинских солдат, а также укрепления оборонной индустрии Украины. Речь идет об организации совместного с французскими компаниями производства оружия на Украине.
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Саммит ЕС 14 декабря минувшего года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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