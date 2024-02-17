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На Украине могут ввести ограничения для польских товаров после блокады - РИА Новости, 17.02.2024
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14:37 17.02.2024 (обновлено: 16:30 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/tovary-1927954153.html
На Украине могут ввести ограничения для польских товаров после блокады
На Украине могут ввести ограничения для польских товаров после блокады - РИА Новости, 17.02.2024
На Украине могут ввести ограничения для польских товаров после блокады
Власти Украины обсуждают возможность введения ограничений на товары из Польши в ответ на блокаду границы со стороны польских фермеров, заявил на правах... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T14:37
2024-02-17T16:30
в мире
украина
польша
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Власти Украины обсуждают возможность введения ограничений на товары из Польши в ответ на блокаду границы со стороны польских фермеров, заявил на правах анонимности чиновник в комментарии изданию Forbes.ua. "Хотелось бы избежать этого, но мы сейчас в самой низкой точке (отношений. — Прим. ред.), и если так пойдет и дальше, то это придется сделать", — сказал собеседник издания. На днях министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский подтвердил, что эта тема обсуждается на уровне руководства страны. "Мы за конструктив, но, конечно, будем готовы реагировать", — сказал министр, добавив, что решение могут принять в ближайшие две недели. По всей Польше фермеры протестуют против ввоза украинской сельхозпродукции, перекрывая дороги к пунктам пропуска на границе с Украиной. Кроме того, они высыпали зерно из украинских грузовиков на КПП "Дорохуск", а во Вроцлаве забросали яйцами представительство Еврокомиссии. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.
https://ria.ru/20240217/polsha-1927924500.html
https://ria.ru/20240211/granitsa-1926749019.html
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в мире, украина, польша, киев, всемирная торговая организация (вто), евросоюз
В мире, Украина, Польша, Киев, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз
На Украине могут ввести ограничения для польских товаров после блокады

Forbs.ua: на Украине могут ввести ограничения для польских товаров после блокады

© Фото : Rafal Mekler/XГрузовик на дороге в районе пункта пропуска на границе Польши и Украины
Грузовик на дороге в районе пункта пропуска на границе Польши и Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© Фото : Rafal Mekler/X
Грузовик на дороге в районе пункта пропуска на границе Польши и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Власти Украины обсуждают возможность введения ограничений на товары из Польши в ответ на блокаду границы со стороны польских фермеров, заявил на правах анонимности чиновник в комментарии изданию Forbes.ua.
"Хотелось бы избежать этого, но мы сейчас в самой низкой точке (отношений. — Прим. ред.), и если так пойдет и дальше, то это придется сделать", — сказал собеседник издания.
Центральная площадь в Старом городе Варшавы - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Безумие. В Польше предупредили о смертельном ударе от Украины
Вчера, 10:29
На днях министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский подтвердил, что эта тема обсуждается на уровне руководства страны.
"Мы за конструктив, но, конечно, будем готовы реагировать", — сказал министр, добавив, что решение могут принять в ближайшие две недели.
По всей Польше фермеры протестуют против ввоза украинской сельхозпродукции, перекрывая дороги к пунктам пропуска на границе с Украиной. Кроме того, они высыпали зерно из украинских грузовиков на КПП "Дорохуск", а во Вроцлаве забросали яйцами представительство Еврокомиссии.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.
Польские фермеры высыпали зерно из грузовиков на границе с Украиной - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Польские фермеры высыпали зерно из грузовиков на границе с Украиной
11 февраля, 22:44
 
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