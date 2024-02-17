На Украине могут ввести ограничения для польских товаров после блокады
Forbs.ua: на Украине могут ввести ограничения для польских товаров после блокады
Грузовик на дороге в районе пункта пропуска на границе Польши и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Власти Украины обсуждают возможность введения ограничений на товары из Польши в ответ на блокаду границы со стороны польских фермеров, заявил на правах анонимности чиновник в комментарии изданию Forbes.ua.
"Хотелось бы избежать этого, но мы сейчас в самой низкой точке (отношений. — Прим. ред.), и если так пойдет и дальше, то это придется сделать", — сказал собеседник издания.
На днях министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский подтвердил, что эта тема обсуждается на уровне руководства страны.
"Мы за конструктив, но, конечно, будем готовы реагировать", — сказал министр, добавив, что решение могут принять в ближайшие две недели.
По всей Польше фермеры протестуют против ввоза украинской сельхозпродукции, перекрывая дороги к пунктам пропуска на границе с Украиной. Кроме того, они высыпали зерно из украинских грузовиков на КПП "Дорохуск", а во Вроцлаве забросали яйцами представительство Еврокомиссии.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.