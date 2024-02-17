https://ria.ru/20240217/tovary-1927954153.html

На Украине могут ввести ограничения для польских товаров после блокады

На Украине могут ввести ограничения для польских товаров после блокады - РИА Новости, 17.02.2024

На Украине могут ввести ограничения для польских товаров после блокады

Власти Украины обсуждают возможность введения ограничений на товары из Польши в ответ на блокаду границы со стороны польских фермеров, заявил на правах... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T14:37

2024-02-17T14:37

2024-02-17T16:30

в мире

украина

польша

киев

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Власти Украины обсуждают возможность введения ограничений на товары из Польши в ответ на блокаду границы со стороны польских фермеров, заявил на правах анонимности чиновник в комментарии изданию Forbes.ua. "Хотелось бы избежать этого, но мы сейчас в самой низкой точке (отношений. — Прим. ред.), и если так пойдет и дальше, то это придется сделать", — сказал собеседник издания. На днях министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский подтвердил, что эта тема обсуждается на уровне руководства страны. "Мы за конструктив, но, конечно, будем готовы реагировать", — сказал министр, добавив, что решение могут принять в ближайшие две недели. По всей Польше фермеры протестуют против ввоза украинской сельхозпродукции, перекрывая дороги к пунктам пропуска на границе с Украиной. Кроме того, они высыпали зерно из украинских грузовиков на КПП "Дорохуск", а во Вроцлаве забросали яйцами представительство Еврокомиссии. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.

https://ria.ru/20240217/polsha-1927924500.html

https://ria.ru/20240211/granitsa-1926749019.html

украина

польша

киев

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в мире, украина, польша, киев, всемирная торговая организация (вто), евросоюз