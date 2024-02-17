https://ria.ru/20240217/sukhogruz-1927931103.html
СМИ: в Мраморном море нашли тела двух членов экипажа затонувшего сухогруза
СМИ: в Мраморном море нашли тела двух членов экипажа затонувшего сухогруза - РИА Новости, 17.02.2024
СМИ: в Мраморном море нашли тела двух членов экипажа затонувшего сухогруза
Спасатели обнаружили тела двух членов экипажа сухогруза, затонувшего в четверг в Мраморном море, пишет в субботу газета Aydınlık. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T11:28
2024-02-17T11:28
2024-02-17T11:47
мраморное море
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турция
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АНКАРА, 17 фев — РИА Новости. Спасатели обнаружили тела двух членов экипажа сухогруза, затонувшего в четверг в Мраморном море, пишет в субботу газета Aydınlık.Судно длиной 69 метров затонуло в четверг утром у острова Имралы в районе провинции Бурса. На борту были шестеро членов экипажа."В ходе поисковых работ были обнаружены безжизненные тела двух из шести пропавших членов экипажа", - сообщает издание.По его данным, эксперты выясняют причину затопления коммерческого судна грузоподъёмностью 1300 тонн."Утверждается, что брезент, покрывавший мраморную крошку на судне, не был закреплён, часть его поднялась во время шторма и перенесла морскую воду на груз, в то же время увеличивающийся вес груза нарушил равновесие судна из-за прямого контакта дождя с мраморной крошкой. Таким образом, подчеркивается, что корабль, равновесие которого было нарушено увеличивающимся весом, затонул, лег на бок и начал принимать воду", - отмечает газета.
https://ria.ru/20240215/sudno-1927479780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мраморное море, в мире, турция
Мраморное море, В мире, Турция
СМИ: в Мраморном море нашли тела двух членов экипажа затонувшего сухогруза
Aydınlık: в Мраморном море нашли тела двух членов экипажа затонувшего сухогруза
АНКАРА, 17 фев — РИА Новости.
Спасатели обнаружили тела двух членов экипажа сухогруза, затонувшего в четверг в Мраморном море, пишет в субботу газета Aydınlık
.
Судно длиной 69 метров затонуло в четверг утром у острова Имралы в районе провинции Бурса
. На борту были шестеро членов экипажа.
«
"В ходе поисковых работ были обнаружены безжизненные тела двух из шести пропавших членов экипажа", - сообщает издание.
По его данным, эксперты выясняют причину затопления коммерческого судна грузоподъёмностью 1300 тонн.
"Утверждается, что брезент, покрывавший мраморную крошку на судне, не был закреплён, часть его поднялась во время шторма и перенесла морскую воду на груз, в то же время увеличивающийся вес груза нарушил равновесие судна из-за прямого контакта дождя с мраморной крошкой. Таким образом, подчеркивается, что корабль, равновесие которого было нарушено увеличивающимся весом, затонул, лег на бок и начал принимать воду", - отмечает газета.
Найдено судно, загадочно пропавшее 84 года назад вместе с капитаном