https://ria.ru/20240217/sukhogruz-1927931103.html

СМИ: в Мраморном море нашли тела двух членов экипажа затонувшего сухогруза

СМИ: в Мраморном море нашли тела двух членов экипажа затонувшего сухогруза - РИА Новости, 17.02.2024

СМИ: в Мраморном море нашли тела двух членов экипажа затонувшего сухогруза

Спасатели обнаружили тела двух членов экипажа сухогруза, затонувшего в четверг в Мраморном море, пишет в субботу газета Aydınlık. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T11:28

2024-02-17T11:28

2024-02-17T11:47

мраморное море

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АНКАРА, 17 фев — РИА Новости. Спасатели обнаружили тела двух членов экипажа сухогруза, затонувшего в четверг в Мраморном море, пишет в субботу газета Aydınlık.Судно длиной 69 метров затонуло в четверг утром у острова Имралы в районе провинции Бурса. На борту были шестеро членов экипажа."В ходе поисковых работ были обнаружены безжизненные тела двух из шести пропавших членов экипажа", - сообщает издание.По его данным, эксперты выясняют причину затопления коммерческого судна грузоподъёмностью 1300 тонн."Утверждается, что брезент, покрывавший мраморную крошку на судне, не был закреплён, часть его поднялась во время шторма и перенесла морскую воду на груз, в то же время увеличивающийся вес груза нарушил равновесие судна из-за прямого контакта дождя с мраморной крошкой. Таким образом, подчеркивается, что корабль, равновесие которого было нарушено увеличивающимся весом, затонул, лег на бок и начал принимать воду", - отмечает газета.

https://ria.ru/20240215/sudno-1927479780.html

мраморное море

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мраморное море, в мире, турция