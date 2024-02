https://ria.ru/20240217/ssha-1927901341.html

Эксперты: США используют тему "национальной угрозы" для помощи Киеву

Эксперты: США используют тему "национальной угрозы" для помощи Киеву - РИА Новости, 17.02.2024

Эксперты: США используют тему "национальной угрозы" для помощи Киеву

Американские эксперты считают, что новые заявления администрации США о якобы российской угрозе - попытка оправдать растущие траты на военную сферу и вынудить...

ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Американские эксперты считают, что новые заявления администрации США о якобы российской угрозе - попытка оправдать растущие траты на военную сферу и вынудить конгресс одобрить помощь Украине. "Правительство (США - ред.) пытается вселить американцам страх перед "большим плохим русским" для того, чтобы оправдать огромные военные бюджеты и не заботиться о собственном населении", - заявил РИА Новости управляющий редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров. По его мнению, заявления о якобы разрабатываемых Россией противоспутниковых возможностях очень напоминают риторику времен холодной войны, при этом "само заявление кажется странным, поскольку США сами ведут милитаризацию и колонизацию космоса все последнее поколение и даже создали отдельный род войск - космические силы". "Разве удивительно, что русские, когда США годами ставят своим приоритетом космические спутники для создания оруэлловской системы слежки, пытаются не отставать?" - добавил Кузмаров. Соучредитель международной неправительственной структуры Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space Брюс Ганьон привел еще одну историческую аналогию, вспомнив "события более чем 20-летней давности, когда New York Times сообщили, что у Ирака есть оружие массового поражения и американская разведка уверяла, что это правда". "Ложные сведения были использованы, чтобы оправдать вторжение США в Ирак, а теперь мы видим и слышим все ту же старую историю от все тех же корпоративных СМИ, которые должны были быть дискредитированы еще в 2003 году", - указал активист. "Очевидно, что администрация (президента США Джо) Байдена находится в состоянии отчаяния, они судорожно ищут большой повод для того, чтобы отвлечь внимание общественности и снова демонизировать Россию с тем, чтобы конгресс поддался панике и проголосовал за выделение еще больше миллиардов для продолжения войны на Украине", - считает Ганьон, уверенный, что "все это фикция и ложь". Член активистского движения Global Peace Хелен Калдикотт, комментируя ситуацию, призналась, что "не понимает", в чем именно заключается заявленная руководством США угроза, и не может найти подтверждения этим зявлениям. "Атомные спутники, которые могут уничтожать другие спутники? Никто об этом не говорит. Как без информации мы можем знать?" - отметила она, напомнив, что "США, Россия и Китай сегодня все имеют противоспутниковое оружие, поэтому России не нужны ядерные устройства для этого". Накануне Белый дом подтвердил, что угроза национальной безопасности, о которой предупредили членов конгресса, касается якобы разрабатываемого РФ противоспутникового оружия. Сообщалось, что президент США потребовал дипломатических контактов с РФ, при этом подчеркивалось, что непосредственной угрозы американцам на Земле нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментируя ситуацию заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности, с КНР выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.

