Спецоперация, 17 февраля: Зеленский подтвердил отвод ВСУ из Авдеевки
Зеленский подтвердил решение отвести ВСУ из Авдеевки
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. О выходе ВСУ из Авдеевки, дефиците боеприпасов у Киева и новых украинских атаках на российские регионы — в материале РИА Новости.
Ход спецоперации
Вооруженные силы России за минувшие сутки продвинулись на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южнодонецком направлениях.
Украинская армия потеряла в боях на всех участках фронта порядка 975 военнослужащих и два танка.
Выход ВСУ из Авдеевки
Главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки и переходе к обороне.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил это решение и отметил, что его приняли, чтобы сохранить жизни военных. Он назвал среди причин неудачи при обороне Авдеевки отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.
При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев решил отвести войска из города не для "сохранения жизней", а потому что может воевать только за деньги, остальное для украинских властей не имеет значения.
В свою очередь, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отметил, что западные страны несут ответственность за сдачу Авдеевки.
Работа ПВО
Минобороны сообщило, что российская система ПВО перехватила за сутки семь снарядов РСЗО HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, три управляемые авиационные бомбы JDAM и три переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты "С-200".
Кроме того, военные за ночь перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника над Центральной Россией: шесть над Калужской областью, четыре — над Воронежской, 18 — над Брянской, четыре — над Белгородской и один — над Курской.
Сотни тысяч снарядов для Киева
Чехия нашла за рубежом возможности для получения сотен тысяч артиллерийских снарядов, которые могут быстро доставить на Украину при необходимом обеспечении со стороны партнеров, заявил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности президент страны Петр Павел. По его словам, их могут передать ВСУ в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.
При этом вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, выступая на совместной пресс-конференции с Зеленским, признала, что у Вашингтона нет "плана Б" в вопросе дальнейшей поддержки Украины.