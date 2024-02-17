https://ria.ru/20240217/spetsoperatsiya-1927976573.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 17.02.2024
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T17:38
2024-02-17T17:38
2024-02-17T17:38
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров..., 17.10 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров..., 17.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram канале представительства. Кроме того, сообщается об обстреле Горловки: в 15.35 по городу было выпушено три снаряда того же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 12 снарядов по Донецку