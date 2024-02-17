https://ria.ru/20240217/spetsoperatsiya-1927965940.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.02.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.02.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-17T16:38

2024-02-17T16:38

2024-02-18T02:40

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

спецоперация

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 17 февраля 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения заняли более выгодные позиции на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южнодонецком направлениях. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о взятии под контроль Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Кроме того, поражены 110 районов скопления живой силы и техники. Средства ПВО сбили 47 беспилотников, семь снарядов РСЗО HIMARS, три авиабомбы JDAM, шесть ракет HARM и ЗРК С-200.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 571 самолет, 266 вертолетов, 12618 беспилотников, 469 зенитных ракетных комплексов, 1222 реактивные системы залпового огня, 15076 танков и других бронемашин, 8074 орудия полевой артиллерии и 18782 единицы автомобильной техники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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