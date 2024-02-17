https://ria.ru/20240217/spetsoperatsiya-1927943784.html

Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении

Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 17.02.2024

Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении

Российские войска на Южнодонецком направлении улучшили тактическое положение, потери Украины составили более 170 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T13:19

2024-02-17T13:19

2024-02-17T13:24

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925428632_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_133d86bb0d0a020547db0f381a1bb04f.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении улучшили тактическое положение, потери Украины составили более 170 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, на Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное и Никольское ДНР."Потери противника составили более 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)