https://ria.ru/20240217/spetsoperatsiya-1927943784.html
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 17.02.2024
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские войска на Южнодонецком направлении улучшили тактическое положение, потери Украины составили более 170 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T13:19
2024-02-17T13:19
2024-02-17T13:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении улучшили тактическое положение, потери Украины составили более 170 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, на Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное и Никольское ДНР."Потери противника составили более 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС РФ на Южнодонецком направлении улучшили тактическое положение